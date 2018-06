Otkriva da mu policija još uvijek nije pokucala na vrata te da se on ni u jednom trenutku od dolaska u Međugorje nije skrivao.

Dugogodišnji vladar hrvatskog nogometa i trenutno najtraženiji hrvatski bjegunac Zdravko Mamić kazao je večeras za sarajevski N1 da iza njegovog sudskog procesiranja stoje politika koje nikada nisu željele da postoji hrvatska država.

Otkriva da mu policija još uvijek nije pokucala na vrata te da se on ni u jednom trenutku od dolaska u Međugorje nije skrivao.

Potom je kazao da mu policija još uvijek nije došla na vrata naglasivši da se nije skrivao, javno ističući gdje se nalazi. “Javno sam rekao da sam tu. Ni nakon pet minuta od izricanja presude sam bio na raspolaganju vašim kolegama. Ne krijem se. Skratio sam proceduru barem za nekoliko mjeseci da se ne mora istraživati gdje sam. Trenutno sam u Međugorju, ali ću biti diljem BiH. Imam i adresu u BiH. Prijavljen sam ovdje. Vrlo lako će me se moći naći. Niti jedne sekunde se neću skrivati”, kaže Mamić.

“Imam potvrdu da sam državljanin BiH. Na temelju te potvrde sam došao u policiju i općinu da mi se izda osobna iskaznica, putovnica i vozačka dozvola. Imam potvrdu da sam državljanin BiH, ali nemam niti jedan drugi dokument”, ukazao je.

Ponovno se pokušao izvući navodnim dokumentima koji kompromitiraju Dinka Cvitana i njegovim navodnim prijetnjama sucima.

“Vidio sam da je to klasična ucjena, reket. Znao sam da su ti dokumenti autentični. Naravno da će oni to negirati, da je to fake, da je to izmišljeno. Imam pouzdane informacije da je to istina. Ne da imam informacije, nego to jednostavno znam. Drugo, imam pouzdane informacije da hrvatske službe koje su za to zadužene, znaju da su moje informacije točne. Naravno da vrana vrani ne kopa oči i da će to proglasiti izmišljenim. Shvatio sam o čemu se radi i odabrao da odem u egzil, da odem u svoju drugu državu – BiH”, kaže Mamić i nastavlja:

“Ja živ u hrvatski zatvor neću ući jer sam u pravu. Toliki mazohist nisam. Došao sam tražiti pravdu u Bosnu i Hercegovinu, pa zar to nije država? Nisam mazohist, ali nisam ni kukavica. Neću se ni junačiti da sam u ovom trenutku trebao sjediti u zatvoru u Osijeku na plus 40 i da me svake dvije minute ubode komarac. Da budem sputan u dokazivanju svoje nevinosti”, rekao je.

Uvjerava da nikome nije prijetio. “Nisam mučko đubre koje udara ispod pojasa. Nisam čovjek koji udara u leđa. Mogu oprosititi, svima njima opraštam”, poručuje pomirljivo Mamić i kaže da će svoju pravnu bitku nadalje voditi iz BiH.

Tvrdi da je ucjenjen od hrvatske politike koja nikada nije željela da imamo hrvatsku državu.

“Ona koja je željela samljeti sve što su hrvatski simboli. Čovjek sam i rodonačelnik i vođa hrvatskih simbola, a oni se zovu hrvatska reprezentacija, ‘Dinamo’, pa i ako hoćete i ‘Hajduk’. Svi građani Hrvatske navijaju za reprezentaciju Hrvatske, ‘Dinamo’ i ‘Hajduk’. ‘Hajduk’ je šaptom pao jer ga je preuzela orjuna iz ruku pravih Hajdukovih navijača, prave Hajdukove ‘Torcide’ – najboljih Hajdukovih navijača. Oni koji su to željeli preuzeti su preuzeli, a isto to su željeli učiniti u ‘Dinamu’, čemu sam se suprotstavio. Vidite da je to bio jedan uspješan projekat i vidite da to njima ne odgovara. Oni kažu da nije bilo dragovoljaca Domovinskog rata i hrvatskih boraca, nego da su to bili ljudi koji su korumpirani, koji su činili zla, ali bilo je takvih. Zna se tko se s njima treba baviti. Ja sam spretno ili nespretno, kao simpatizer bio na strani HDZ-a. Oni su u jednom trenutku rekli da je on moćan”, istaknuo je.

Za sve krivi SDP i Ranka Ostojića, bivšeg ministra unutarnjih poslova. “Reći ću vam stvar koja je strašna za građane naše zemlje. Naše političke elite koje su izabrane od naroda uopće ne upravljaju zemljom. Našom zemljom upravljaju paralelni sustavi. To se zovu duboke države kako je to nazvao jedan popularni političar, gospodin Hasanbegović“, tvrdi Mamić.