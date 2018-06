MAMIĆ SE OGLASIO NAKON IZRICANJA PRESUDE: ‘Ne bih htio biti u koži ljudi koji su ovo sve napakirali i presudili’

Zdravko Mamić obratio se javnosti nakon izricanja presude. Njega, njegovog brata Zorana, bivšeg Dinamovog direktora Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara Uskok tereti za izvlačenje oko 116 milijuna kuna iz Dinama te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 miljuna kuna neobračunatog poreza i prireza.

UŽIVO: ČEKA SE PRESUDA ZDRAVKU MAMIĆU I SURADNICIMA: Nijedan okrivljenik nije se pojavio na osječkom Županijskom sudu

Mamić je presudu dočekao u Međugorju, a na izricanju presude nisu se pojavili ni ostali okrivljenici. Mamić tvrdi da nije u bijegu, već je u Međugorje otišao pronaći svoj mir. Od tamo se nakon izricanja presude obratio javnosti na konferenciji za medije. Novinarima je rekao da ga mogu sve pitati, no tražio ih je da ga respektiraju, da ne provociraju i ne prikazuju neistinito.

‘Nisam ni u snu se nadao da ću biti presuđen ijedan dan. Da ste me to pitali prije nekoliko dana, bio bih rekao da to nije moguće, presuditi mene ili bilo koga u ovom predmetu. Moram vam reći da sam od srijede do nedjelje proveo vrijeme s mojom majkom od 87 godina na moru. Kupali smo se i smijali, bio sam ležeran. I onda su mi počele pristizati vijesti o tome da je sudsko vijeće izloženo neviđenom pritisku id a mogu očekivati donošenje isforsirane i lažne presude, kako je na kraju i ispalo’, kaže Mamić.

Objašnjava da je u Međugorje došao iz više razloga.

‘Prijatelj sam s ovim ljudima i normalno je da sam došao ovamo da podnesem situaciju na civiliziran i normalan način. U uvjetima i okolnostima u kojima se nalazim, jako se dobro osjećam. Ne hinim da nisam zgrožen, ali se dobro osjećam. Presuda me iznenadila, no ono što me emotivno čini nesretnim i tužnim, to je obrazloženje presude. Da su mi izrekli i dupšlu kaznu, za mene to ne biništa značilo. 6,7,13,15,77 godina, ništa mi ne znači. Značilo bi mi da sam slobodan čovjek. Kad sam čuo obrazloženje presude, miješaju mi se tuga i bijes i moram samo vidjeti kakav će biti moj odgovor. A moj odgovor će biti oružje koje dosad nikad nije zabilježeno na prostorima Hrvatske ili BiH. Ne mislim na oružje kojim se puca. Ne bih htio biti u koži ljudi koji su ovo sve napakirali i presudili. Vijeće je samo vrh sante i jedan krak te jedne duboke države koja razara tkivo naših država, građana, a ja imam snage i spoznaja i pobrinut ću se u obrani mene, moje obitelji i Dinama da ti ljudi nemirno spavaju i na kraju završe u zatvoru. Ovako drsko presuditi nevinom čovjeku, ti monstrumi neće od danas mirno spavati, a ja ću si uzeti dovoljan predah da kvalitetno uzvratim’, zaključio je Mamić i dodao da ga obrazloženje presude čini bijesnim i opasnim.

‘Siguran sam da Vijeće nije pisalo presudu. prepisali su konstrukciju USKOK-a od riječi do riječi’, kaže Mamić.