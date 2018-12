MAMIĆ: ‘Karamarko me upoznao s Vargom, taj tip nije bio bezveznjak. On patološki mrzi istaknutog HDZ-ovca’

‘Znam ja kamo ovo vodi. Dao sam mu 200.000 eura, a sad ga nazivam patološkim lažljivcem. Ali ja vam ne mogu sa sigurnošću reći ‘da, prevaren sam’. To ću saznati tek kad završi istraga. Vjerujem u one mailove. Jesu li bili frizirani, je li bilo površnosti, dorađivanja, ne znam, ali vjerujte, taj tip nije bio bezveznjak’, kaže Mamić za Vargu ističući kako ga je s njim spojio Karamarko i to samo da bi riješio slučaj ‘svastika na Poljudu’

“Trebalo je pet mjeseci da dobijem presudu, i nakon što smo je pročitali, shvatili smo da je to neviđena montaža i da ovakva presuda teško može opstati jer se jednostavno ne može objasniti presuda u kojoj se djelo nije dogodilo. Obrazloženja nema, i to me jako ohrabruje”, izjavio je to Zdravko Mamić nakon svoje posljednje presice, a osvrćući se na svoju žalbu na presudu. Dodaje kako, u slučaju da mu žalba ne prođe, neće stati. Ići će, kaže, i na Ustavni sud, a potom i na Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu ako bude trebalo.

“No, bila bi znanstvena fantastika da žalba na taj montirani proces ne prođe. Dosude li pravni stručnjaci koji sjede tamo drukčije, onda je to sumrak. Onda ne trebam ni živjeti”, kazao je Mamić za Jutarnji list.

EVO ŠTO JE MAMIĆ REKAO PRIJATELJIMA NAKON DANAŠNJE BURNE PRESSICE: ‘Jesam li ja kreten?’

Procesi Modrić i Lovren

Osvrnuo se i na procese protiv Modrića i Lovrena ističući kako su svi ispitani rekli da su Modrić i Lovren imali pravo na podjelu transfera, no da tužiteljstvo ni sud to nije zanimalo.

“Pa gdje je, osim u Hrvatskoj, moguće da se u vrijeme jednog postupka može pokrenuti drugi za svjedoka u prvom postupku, i da tog svjedoka teretite za krivokletstvo. Njihova je konstrukcija bila jasna, da se Modrić i Lovren proglase krivima, i tada moja žalba ne bi imala smisla. Mogao bih se žaliti vodovodu”, komentira Mamić.

NOVINAR PORUČIO ZDRAVKU MAMIĆU: ‘Aj vi meni popušite, pa ću vam prokomentirat’

Povezivanje s Vargom

Mamić je za Jutarnji otkrio i kako se povezao s Franjom Vargom. “Rekao sam da dajem 500.000 kuna onome tko mi da informaciju o tome tko je nacrtao svastiku. Tomo Karamarko mi je rekao da postoji jedan dečko, dao mi je njegov telefon. Karamarko je bio vrlo korektan jer mi je rekao da se ja ne petljam s tim, nego da svog čovjeka povežem s Vargom. I ja sam to dao svojem prijatelju iz Dinama, i on je nazvao Vargu”, priča Mamić navodeći kako mu je Varga kazao da ima nešto bolje za njega te mu otkrio pritiske na suce u njegovu slučaju što ga je zanimalo.

Potom ga je, kaže, Varga počeo zvati i govoriti mu da ima financijskih problema. “Stalno je kukao. Da ima troje djece, da je pod ovrhom. I dao sam mu novac za kuću dok sam bio u Hrvatskoj. I onda me zvao opet. Pa mu treba za lijekove, pa za dijete, pa za suprugu. I ja sam tada zvao često prijatelje u Zagrebu da mu uplate i da ću im ja to vratiti. I tako sam jednom nazvao ljude u klubu da nađu načina, pa će im Zoran vratiti kad se vrati. I kad se vratio Zoran, sve je podmirio.

To je bila premosnica, koja nije normalna i nije simpatična, ali u situaciji sam da ne mogu kupiti stvari i slati gotovinu. Dinamo je platio samo promil onoga koliko sam mu ja dao, no Dinamu je sve vratio moj brat Zoran. Oko 200.000 eura sam mu dao, što u novcu, što u stvarima, i to je sve što se tiče SMS-a”, opisuje Mamić u intervjuu za Jutarnji ističući kako Vargu nikad nije poticao na suradnju, niti da nešto lažira te da mu je davao novac da mu pomogne.

[VIDEO] BJEGUNAC MAMIĆ OTKRIO DETALJE O AFERI ZBOG KOJE RATUJU PREMIJER I PREDSJEDNICA: ‘Vargi sam dao 200 tisuća eura, bilo mi ga je žao’

Traženje pomoći od Milijana Brkića

Kaže da je sve mailove i SMS-ove koje je dobio od Varge dan nakon njihove objave proslijedio DORH-u nakon čega je pokrenuta istraga. Na Varginu tvrdnju da je svoje mailove dobio od agentice koja radi za Mossad i BND, Mamić je odgovorio: “Čovjek je patološki lažov”.

Na tvrdnju da je tražio pomoć i od Milijana Brkića dodao je: “On je jednu stvar rekao točno. Da sam mu kupio kuću i da je meni došao zbog svastike, i da mu je kupljena oprema za teretanu. To je istina. Sve drugo je izmišljotina i laž. I njegova konstrukcija. Niti ja znam osobe iz Osijeka koje poznaju suce, kakav Mossad, BND. A posebno ovo za Milijana Brkića.”

Također tvrdi da mu se činilo kako ga Varga želi impresionirati jer mu je pokazao stotine materijala i različitih prepiski koje su se odnosile na ljude iz politike i gospodarstva, a pogotovo na Milijana Brkića, kojeg Varga, kako tvrdi Mamić, “patološki mrzi”.

“Tu je podmetao svatko svakome. Mislim da nema javne osobe koja nije bila zahvaćena. Od najviše nacionalne razine, gradske razine do regionalne”, kazao je Mamić dodajući kako ne zna jesu li te prepiske lažirane, ali da je iz njih shvatio da je Varga radio za sve.

“Znam ja kamo ovo vodi. Dao sam mu 200.000 eura, a sad ga nazivam patološkim lažljivcem. Ali ja vam ne mogu sa sigurnošću reći ‘da, prevaren sam’. To ću saznati tek kad završi istraga. Vjerujem u one mailove. Jesu li bili frizirani, je li bilo površnosti, dorađivanja, ne znam, ali vjerujte, taj tip nije bio bezveznjak”, zaključio je.

Podrška Grabar-Kitarović i Josipovićevi emisari

Mamić na kraju zaključuje i kako je cijeli proces protiv njega, za koji tvrdi da je montiran, započeo nakon što je svoju podršku dao Kolindi Grabar-Kitarović. Prije toga, kaže, državni dužnosnici iz Milanovićeve vlade pozivali su navijače da izbace Hrvatsku s EP-a te tvrdili da je nogomet u močvari, a poslije su mu dolazili na vrata “Josipovićevi emisari i upozoravali me da se maknem i da će mi spakirati”.

“Nakon toga je došao Karamarko, koji je šest puta dobio izbore. To je onda dodatno spojilo sve moje neprijatelje s gnjevom određene grupacije u Hajduku i oko njega. Frustracija ljudi koji su vodili Hajduk i sprega politike i njenih institucija, doveli su do mog slučaja”, naveo je Mamić.