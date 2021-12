Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić za N1 je analizirala aktualne političke teme, kao i posljednje dane jesenskog zasjedanja u Saboru, navodeći da je to bio jedan pravi "predblagdanski vatromet".

Na početku se osvrnula na izjavu Nikole Grmoje (Most) koji je kazao da je od oporbe "dobio garanciju da će biti podržani", ali ga je ista oporba kasnije demantirala.

'Mostova inicijativa mogla je uspjeti jedino na antivladinom raspoloženju'

Mamić je kazala da laganje u javnom prostoru sigurno nikome ne nosi ništa dobro. "Ova inicijativa je mogla uspjeti jedino na tom antivladinom raspoloženju. Dakle, svi oni koju protiv vladajućih trenutno, a prema istraživanjima je to preko 70 posto građana koji nisu zadovoljni smjerom kojim ide Hrvatska, a drugo je da oporba pokuša naći kompromis pa izaći s tom inicijativom", rekla je Mamić.

Govorila je i o potencijalnom scenariju ukoliko Mostov referendum uspije. "Ovako se to svelo na krajnji desni spektar; Suvereniste, Domovinski pokret i Most koji je pokrenuo inicijativu. Ako uspiju, bit će komunikacijski problem za vladajuće, a i za Ustavni sud. Ako ne uspiju, onda je to sigurno za njih problem”, istaknula je.

'Dogodilo se nekoliko komunikacijskih pogrešaka'

Govoreći o referendumskim pitanjima, Mamić je kazala da je narativ trebalo fiksirati na covid potvrde. “Dogodilo se nekoliko komunikacijskih pogrešaka u samom predstavljanju referenduma i naravno da se oporba nije htjela u to miješati, da to nije sasvim dobar kontekst za njih”, pojasnila je.

Prokomentirala je potom i Mariju Selak Raspudić. Komunikacijska stručnjakinja navela je da je Selak Raspudić svojom izjavom o izbacivanju iz Sabora podsjetila na Živi zid te da joj to nije trebalo jer je ranije bila prepoznata kao netko tko je spreman za teme o kojim raspravlja.

O upravljanju koronakrizom

Hrvatska se već nešto manje od dvije godine bori s pandemijom koronavirusa, a građani, posebno u posljednje vrijeme postaju sve zbunjeniji, što ne čudi zbog određenih kontadiktornosti u komunikaciji. Najrecentniji primjer je izjava ministra zdravstva Vilija Beroša o primanju booster doze.

“Građane zbunjuje mnoštvo nekohrentnih poruka koje dolaze iz Stožera. Koliko imamo kontradiktornosti ne samo u izjavama Savjeta, nego i kad pogledate članove Stožera što su rekli mjesec dana prije, a što kažu mjesec dana poslije.

To sve ruši kredibilitet u očima građana, a kad nekome ne vjerujete, onda nećete slušati njegov savjet ni u čemu”, istaknula je Mamić.

O sukobu Milanovića i Plenkovića

Govoreći o odnosu između predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića po pitanju BiH, Mamić je kazala kako smatra da njih dvojica ne razmišljaju različito, već da je "razlika više u stilu".

"Za nas bi bilo puno bolje da se oni usuglašavaju, da osobne razmirice i prijepore rješavaju u četiri oka i kad izađu pred građane da imaju zajedničke stavove. Zanimljivo je da se Milanović još nikad nije sukobio s Božinovićem, iako i s njim dijeli ovlasti”, zaključila je Mamić.