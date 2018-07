MAMIĆ TVRDI DA MU SE SPREMA OTMICA: ‘Upravo sam dobio informacije i to ne prve. Nisam kukavica, ali se bojim’

‘Znao sam da me neki navijač ne voli, ali ovo je ozbiljno’, rekao je Mamić.

“Ljudi u BiH me vole. Ovo je nevjerojatno. Gdje god dođem, za mene imaju samo riječi hvale. Nude mi kuće, stanove, smještaj. Pomoć. Ovo do sada nisam doživio”, počeo je intervju za bosanski Avaz Mamić, u hotelu u Međugorju u kojem je osjetno pojačano osiguranje. Mamić tvrde da mu je ugrožena sigurnost.

SUD BiH FORMALNO ODBIO ZAHTJEV ZA IZRUČENJEM, OGLASIO SE I MAMIĆ: ‘Sviđa mi se ovaj stav tužiteljstva’

Ponovio je kako je bio uvjeren da će ga sud osloboditi, sve dok nije dobio neke dokumente. Ili da citiramo ( jer bi bilo šteta propustiti njegove riječi):

‘Mislio sam da ću ujahati na bijelom konju’

“Ja sam 72 sata prije izricanja presude bio uvjeren da ću ujahati na bijelom konju u Sud u Osijeku i da ću čuti da sam slobodan i da sam nevin. I onda, znate šta se desilo. Dobio sam neke dokumente nekoliko sati prije izricanja presude i shvatio sam šta mi se sprema. Ja, jednostavno, nisam imao izbora i odlučio sam otići u BiH.”

Hvalio je i BiH tužiteljstvo koje ga odbija izručiti, za razliku od hrvatskog koje je “prekršilo sve moguće zakone ne bi li me pritvorili” ponavlja bjegunac. Kao dokaz da je proces protiv njega politički progon,navodi i to što su ljudi u BiH prema njemu jako srdačni: ” Ovdje nema tog motiva da se Mamića eliminira. Ljudi u BiH gledaju osobu koja ima neke sposobnosti, vrline, koja se smije, koja voli sport i koja bi sutra mogla pomoći i doprinijeti razvoju sporta” skroman je Mamić. Nakon toga nastavlja o sebi govoriti u trećem licu i tvrdi da je on hrvatskom pravosuđu toliko važan da ne samo da su mu namjestili čitavo suđenje nego sada vrše pritisak na BiH.

‘Hrvatska radi pritisak za moje izručenje’

“Evo, ovo nitko ne zna. Hrvatsko pravosuđe u svom dopisu traži od vlasti BiH da je predmet „Mamić“ za Hrvatsku od izuzetne važnosti. Zamislite koliko morate biti prljavi i bezobrazni da to napišete na službenom dokumentu. To dokazuje koliko su oni spremni da me pritvore. Evo, prvi put pričam o tome. Veliki je pritisak na bh. vlast da se Mamić izruči. Tužitelji iz Hrvatske već su bili tu i vršili pritisak na bh. pravosuđe. To je, vjerujte, jedna luđački pritisak”.

Traži i da se suđenje njemu prebaci u Sarajevo jer se na njega “ovdje gleda kao građanina. Bez želje da mu se napakosti i da se zloupotrijebi sustav”, ponavlja kako je u Dinamo već 48 godina, a uvjeren je kako ga žele ušutkati samo zato jer nije član nikakve partije. ” Iako sam iskazivao simpatije prema HDZ-u, nisam član partije”, tvrdi Kolindin čestitar, dodajući kako ga se boje jer “su vidjeli kako je u stanju napraviti velike stvari” te da “nije dopustio da se politika miješa u nogomet”. Nakon samohvale kako je on stvorio dobar dio reprezentacije, kako su svi ljubomorni na njegov uspjeh i kako se svi čude zašto mu Hrvatska još nije odala priznanje, dotaknuo se i ideje da nastavi svoj nogometni put u BiH.

‘Nogomet mi teče u venama’

“Nemam problema da radim u bilo kojem klubu u BiH. Nogomet mi je u krvi. Teče u venama. Dinamo mi je sve u životu, ali nemam problem da radim negdje drugo, da organiziram omladinsku školu, pronalazim talentiranu djecu i da nudim svoja iskustva. No za to mi je samo potreban psihološki mir. Ali, vidjet ću koliko mi prilike dozvole zbog sigurnosne situacije”, znakovito je zaključio Mamić. Na pitanje na što konkretno misli, rekao je da mu se sprema otmica.

‘Moram biti čuvan’

“Maloprije sam dobio poziv u kojem se tvrdi da postoje ozbiljne informacije da se sprema moja otmica. I nije to prva informacija. Ja sam ovdje čuvan. Ljudi me stalno čuvaju. Nikad nisam znao da će me u životu čuvati, ali nikad nisam pomislio da mi neko može nauditi. Čak ni kada su me propucali. Znao sam da me neki navijač ne voli, ali ovo je ozbiljno. Nažalost, imam informacija da moram biti čuvan”, rekao je Mamić, dodajući kako nije kukavica ali ga je strah.