MAMIĆ JE POBJEGAO, ALI OSTAO JE BANDIĆ: Predsjednica voli fešte sa sumnjivim tipovima. Sjećate se kako je jedna izazvala kaos u SOA-i?

Prisjetili smo se čuvenog rođendana koji je za Grabar Kitarović organizirao Zdravko Mamić

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović opustila se na rođendanu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Tako se uhvatila mikrofona te slavljeniku otpjevala “Sretan rođendan”. Snimku je ubrzo na društvenim mrežama objavio saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja.

Grabar Kitarović se ovog puta zabavljala na fešti USKOK-ovog optuženika, a to joj nije prvi put da je u takvom društvu. Najpoznatiji predsjedničin rođendan jest onaj iz 2015. godine kada je napunila 47 godina. Rođendan joj je tada, prema nikad potvrđenim informacijama, organizirao danas optuženik i bjegunac pred hrvatskim pravosuđem Zdravko Mamić.

Od tada pa do danas, spominjale su se i kompromitirajuće snimke s rođendana koji je Mamić za predsjednicu organizirao u svojoj vili. Predsjednica je tako rođendan proslavila uz Mamića i tamburaše. Kasnije je tvrdila da je lako provjerljivo da je na svoj rođendan, 29. travnja bila u Bruxellesu, no svjedoci kažu kako je fešta kod Mamića bila upriličena četiri dana ranije.

Smjena šefa SOA-e

Tada je buknula i jedna od najvećih afera mandata Grabar Kitarović. Naime, Mamić je tada bio pod istragom te ozvučen, o čemu Grabar Kitarović navodno nije znala ništa. Tadašnji ravnatelj SOA-e Dragan Lozančić, ubrzo je izgubio povjerenje predsjednice te je morao otići.

Sam Mamić nikad se nije odrekao predsjednice te joj ju je podržao i u borbi za novi mandat. “Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ako postoji fotografija, a postoji sigurno, na njoj samo pjevamo ili plešemo, a to je rijetko, možda jedanput ili dvaput smo plesali. I treći put, ja sam kleknuo i rekao – predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše? To sam ja, to sam cijeli život. To samo džek može, kleknuti pred ženu i reći boginjo moja”, rekao je Mamić u rujnu ove godine.

Borba protiv korupcije?

Zanimljivo je i to kako predsjednica ističe borbu protiv korupcije kao jedan od svojih ključnih ciljeva. Prije pet godina je tako Grabar Kitarović obećavala “nultu stopu tolerancije prema korupciji jer ona narušava temeljne vrijednosti svakog demokratskog i građanskog društva”.

“Moramo reći odlučno ne korupciji u hrvatskom društvu, ali isto tako nepotizmu i klijentelizmu”, poručila je prije pet godina. Kako se rođendanska pjesma USKOK-ovom optuženiku Bandiću uklapa u tu borbu, Grabar Kitarović nije objasnila.