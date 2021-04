‘MAMA, JA ZNAM DA NISAM BIO U TVOM STOMAKU’: Dječak iz Pule se preporodio otkad su ga posvojili: ‘Ali znam da me jako voliš!’

Posvojeni dječak roditelja iz Pule: ‘Rekao nam je: ovaj pas si traži nove roditelje. Ja sam svoje roditelje pronašao i sretan sam. Mama, ja znam da nisam bio u tvom stomaku, ali i da me ti jako, jako voliš’

“Imao je 4 i pol godine, vozili smo se kroz Štinjan i vidjeli psa kako šeće. Rekao nam je: ovaj pas si traži nove roditelje. Ja sam svoje roditelje pronašao i sretan sam. Mama, ja znam da nisam bio u tvom stomaku, ali i da me ti jako, jako voliš”, ispričao je za Glas Istre pulski bračni par koji se odlučio na posvojenje djeteta nakon što sami nisu uspjeli dobiti dijete.

Paralelno su započeli i s medicinski potpomognutom oplodnjom, a na proces posvajanja, koji je u njihovom slučaju trajao manje od dvije godine, nemaju nikakvih primjedbi. “I dandanas zna da je sve to tako. U principu je on nama ispričao priču! Ovog je Božića također slagao kuglice i crtao želje, ‘za djecu koja nemaju mamu i tatu kao što nije imao ni on, ali je on hrabar dečko koji je našao svoje mamu i tatu’. Sam je sve shvatio, mi nismo vršili nikakav pritisak”, ističu roditelji.

Jako je kompetitivan

Par iz Pule je objasnio postupak posvajanja rekavši da su ih jednog dana zvali iz Centra za socijalnu skrb i rekli da imaju dijete za njih, bez otkrivanja detalja.”Nije nam bila bitna dob. Došli smo tamo i rastužili se kad su nam rekli da dijete možemo vidjeti tek idući tjedan. Bili smo jako nestrpljivi i uspjeli ubrzati termin. Otišli smo u Rijeku već idući dan. U međuvremenu smo saznali da je muško i da ima devet mjeseci. Djelatnica doma nam ga je dovela i rekla: ‘Mama, evo ga’. Bio se tek probudio, ali me odmah zagrlio i već smo tad znali – to je to”, ispričala je majka posvojenog djeteta.

Međutim, rekli su im da je dijete slabo pokretno, djelomično i zbog malog broja radnica koje moraju skrbiti za puno djece, pa velik dio njih većinu vremena provodi u krevetiću. Ipak, njihov sin, koji pohađa vrtić, postao je hiperaktivan, trenira nogomet, naučio je skijati, a prošle godine je zaplivao u moru u studenom.

“Inače je jako kompetitivan, vjerojatno to vuče još iz doma, zna se izboriti za sebe. Tete su nam rekle da je uvijek prvi dobivao hranu jer je bio najglasniji. Tako je dobio i nas, odmah nas je zagrlio i uvukao nam se pod kožu”, kaže otac za Glas Istre.

