MALOLJETNICI KOJI TERORIZIRAJU CIJELI GRAD: Dijete skinuli golo, vezali i polili motornim uljem; ‘Nitko ništa ne poduzima’

Jedino što je sada škola mogla napraviti jest izdvajanje djeteta s nasilnim ponašanjem od druge djecu te omogućavanje individualnog pohađanja škole, pod nadzorom, bez doticaja s drugom djecom

Trojica maloljetnika, navodno već godinama teroriziraju Beli Manastir. kako školu, tako i cijeli grad. Jedno su dijete vezali i skinuli do gola i polili motornim uljem. Svi su navodne sve znali, kažu da su učinili sve što su mogli, ali problem i dalje nije riješen.

Majka jednog djeteta koje se našlo na meti ove trojice javila se Provjerenom Nove TV jer više nije znala što i kako. Svog je sina vozila i na psihijatriju. Njen sin branio je druge od vršnjačkog nasilja pa je tako i sam postao meta. Tražili su ga novac i prijetili mu batinama. Zato je dječak počeo krasti.

“On se počeo čudno ponašati. Štoviše, nije se povlačio nego smo mislili da mi imamo delikventno dijete. Počeo je krasti, počeo uzimati veće svote novca. Navodno je njima davao da ga ne tuku”, rekla je majka dječaka koji je završio na psihijatrijskom liječenju zbog traume.

Nagomilali kaznena djela

Zlostavljanje je prijavila i školi i policiji. Iza svega stoje tri dječaka, u dobi od 12 do 14 godina. Lokalni novinari kažu da oni stoje i iza neki manjih pljački u gradu.

I škola koju sami pohađaju našla im se na meti – razbijali su vrata, računala, kamere… “Mi smo ih par put i uhvatili, ali nikakve koristi od toga. Komunikacija s roditeljima je jako teška jer oni ne žele prihvatiti krivnju svoje djece. Prijete svima, i učiteljicama i meni, pa i drugim roditeljima”, kaže ravnatelj osnovne škole Damir Mendler.

Neki roditelji ne žele više puštati djecu u tu školu, nekima je pak rečeno da se ništa ne može poduzeti i da prebace djecu u drugu školu. Ovaj trojac je u samo nekoliko godina skupio nekoliko desetaka kaznenih djela, no jeca do 14 godine života ne mogu kazneno odgovarati pa i kada počine neko djelo, može ga se prijaviti, ali će prijava biti odbačena.

Jedino što je sada škola mogla napraviti jest izdvajanje djeteta s nasilnim ponašanjem od druge djecu te omogućavanje individualnog pohađanja škole, pod nadzorom, bez doticaja s drugom djecom. Centar za socijalnu skrb, kaže, je napravio sve što je bilo u njihovoj moći.

“Mi smo jednostavno bili prisiljeni maknuti to dijete od druge djece. Uz dobrovoljni rad učitelja, doveli smo i socijalnog radnika koji radi s njime. To dijete sada čak pokazuje i određeni uspjeh jer to dijete nije glupo, već izuzetno bistro i inteligentno”, rekao je ravnatelj.

Nema mjesta za problematičnu djecu

Centar za socijalnu skrb poslao je odgovor u kojem stoji da su oni “po svojoj dužnosti uputio zahtjeve za smještaj svim odgojnim ustanovama na području Republike Hrvatske koji pružaju odgovarajući tretman i odgoj djeci sa problemima u ponašanju, ali su svi zahtjevi za smještaj od strane ustanova odbijeni ili stavljeni na čekanje”.

Dan nakon što je Provjeeno uputilo svoje upite, iz resornog ministarstva dolazi informacija kako je nađeno mjesto za smještaj djeteta u Podružnici Cres.

“Iskreno rečeno, napravili su propust. Propustili su u vrijeme kada se djetetu moglo pomoći, njemu i njegovoj obitelji. Hitna je odluka najbolja odluka. Od trenutka počinjenja djela do odluke što će biti s djetetom, ne smije proći dulje od tri mjeseca. Sve što je iznad toga je predugo za dijete. Ako ne očekujmo da će Centar za socijalnu skrb Zagreb, zdravstvena zaštita i škola reagirati, nego da pravosuđe nekog zatvori, to je najgore što se može dogoditi djetetu. Ostavili smo ga u zatvorene uvjete s njegovih 14 godina i stigmatizirali smo ga doslovno od onog trenutka kada je postao kazneno odgovoran”, objašnjava sutkinja za mlade Lana Peto Kujundžić.