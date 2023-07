Ivan Markanović iz Hrvatske udruge krovopokrivača gostovao je u RTL Direktu. Kazao je kako Hrvatima servis krovišta nije u mentalnom sklopu, a trebalo bi se pogledati svake dvije do tri godine.

Dok za neke krovove nakon nedavne oluje ne bi bilo spasa, situacija je to iz koje treba izvući pouke.

Markanović kaže da mu telefon neprestano zvoni, a da je prvih dana nakon olujnog nevremena bila ludnica. Ipak, kaže da je ovo dodatni posao, jer su još u tijeku radovi obnove od potresa.

"To se zahuktalo sad. Neki projekti se završavaju, a neki tek počinju u rujnu", kaže Markanović o obnovi od potresa te otkriva da je zbog toga ovih dana jako teško doći do krovopokrivača.

"Definitivno način gradnje nekih krovova nije bio spreman na ovakav vjetar. Majka priroda je pokazala svoj bijes u ovom trenutku. Zadnjih desetak godina bilježimo sve veće i veće oluje. Znači, moramo mijenjati način same gradnje i primjene materijala", upozorava.

Kao auto…

Kaže da u Hrvatskoj udruzi krovopokrivača već dugi niz godina imaju edukacije i pripreme.

"Meni konkretno u 10 godina od 400, 500 krovova nije ni jedan krov odletio ili nešto sitno kao što su dva, tri crijepa na dva, tri krova jer primjenjujemo nove metode učvršćivanja krovišta", kaže, dodajući da Hrvatima servis krovišta nije u mentalnom sklopu.

"Napravi netko krov i kaže to je to, a garancija je 10 godina. A zaborave na to. To je kao auto. Dobiješ auto s garancijom, ali moraš ići na servis svake godine. Znači, napraviš krov i svaku godinu, dvije netko bi se trebao popeti gore i pregledati i onda neka od ovih krovišta ne bi odletjela. Za neke nije bilo spasa s obzirom na jačinu vjetra, ali iz ovog treba izvući pouke i moramo biti spremni", kaže.

O prevarantima

Kaže kako su ozbiljni krovopokrivači mjesecima unaprijed puni. Upozorava da se zbog toga u ovakvim okolnostima treba paziti prevaranata.

"Već po gradu hodaju neki ljudi koji nude popravke i traže avanse, predujme...", kaže te savjetuje kako provjeriti imate li posla s prevarantom:

"Ukucate u Google neku firmu i izbacit će vam je li ta firma uopće postoji, kad je osnovana, recenzije. A treba se paziti i prejeftinih ponuda."

Kaže da netko, tko bi sada primjerice tražio popravak krova, mora čekati do listopada ili studenoga pa nadalje.

Savjetuje ljudima da ubuduće osiguraju kuće.