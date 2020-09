OVAJ ČOVJEK JE UVJEREN U JEDNU STVAR: ‘Ja sam novi predsjednik SDP-a’; Objasnio i situaciju s giganstim maskama za male Zagorce

Kolar navodi da je SDP razjedinjena stranka te da se da se od sukoba više nije vidjelo ni drvo te dodaje da on ima najviše šansi za to da postane novi predsjednik stranke

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar jedan je od kandidata za novog šefa SDP-a, a povodom te teme je gostovao u RTL Direktu. Objasnio i kako je došlo do situacije da je nabavio prevelike medicinske maske za učenike.

“Jednostavno je došlo do greške u distribuciji maski – mi smo kupili veličine maski, za dječicu od prvog do četvrtog i od četvrtog do osmog razreda osnovne škole i za srednjoškolce i profesorice i profesore. Prilikom distribucije je došlo do pogreške i ove velike maske su trebale biti za srednjoškolce te nastavnike i nastavnice. U 20-ak škola je distribucija bila uredna, kao i u svih devet srednjih škola, međutim, u 10 se dogodila greška. Ja sam se svim učenicima, roditeljima i ravnateljima ispričao i danas su nove maske otišle u škole, a velike maske neće biti bačene – iskoristit će ih profesorice i profesori”, rekao je Kolar za RTL Direkt.

Krapinsko-zagorski župan navodi da su maske nabavili preko javne nabave i da su prije svega kontaktirali direktno proizvođače. “Nismo mogli dobiti tu količinu, oni su nas sami uputili na neke od distributera, od njih smo maske kupili i tu je stvar apsolutno čista”, navodi na Kolar.

‘Ja sam pobjednik’

Kolar navodi da je SDP razjedinjena stranka te da se da se od sukoba više nije vidjelo ni drvo te dodaje da on ima najviše šansi za to da postane novi predsjednik stranke.

Mislim da su moje iskustvo i poznavanje stranke izuzetno bitni u ovom trenutku – od najnižeg ogranka pa do samog vrha, ja sam prošao sve instance, napredovao sam step baj step i točno znam kako ljudi na terenu razmišljaju, a moram reći na svoju veliku žalost da je SDP razjedinjena stranka, gdje su sukobi doveli do toga da se od šume više nije vidjelo drvo (…) Ja sam pobjednik, znam kako se stvara tim i okupljaju ljudi”, veli Kolar.

O ‘Neretvanskoj skupini’

“Apsolutno sam uvjeren da ćemo se nakon izbora konsolidirati, a to govorim iz iskustva jer sam preorao Hrvatsku u posljednjih mjesec dana, razgovarao sam sa stotinama naših članova i članica, običnih članova stranke koji žive za stranku, a ne od stranke, ljudi koji zapravo više ne mogu niti gledati sukobe, koji su se spremni ujediniti, koji su spremni raditi.

Imamo niz sjajnih stranačkih kolega i kolegica koji imaju svoje sjajne profesionalne karijere, koji su se spremni dati, ali jednostavno nisu imali šansu – ja ću te ljude okupiti zajedno s načim načelnicima i gradonačelnicima jer smatram da je Neretvanska skupina zapravo nastala jer ih u stranci nitko nije prepoznao i nitko im nije dao niti pravu šansu”, naveo je Željko Kolar za RTL Direkt.