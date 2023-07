Mali trgovci nezadovoljni su izmjenama Zakona o trgovini zbog kojih ne mogu raditi svake nedjelje. Za zakon kažu da je pun nelogičnosti pa se spremaju zatražiti od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti odredbe o neradnoj nedjelji.

"Kiosci koji prodaju novine mogu raditi, a mi koji smo ovdje registrirani kao kiosk nama je zabranjeno raditi nedjeljom. Tu nema nikakve logike", kazao je za RTL Danas Luka Petranović, djelatnik cvjećarnice na zagrebačkom groblju Mirogoj.

'Možda je čudno, ali želimo raditi'

Osim nedjelje, najviše ih pogađa i zabrana rada blagdanima kada u prosjeku ostvaruju trećinu svojih godišnjih prihoda.

"Nedjelja i blagdani su nam najveći dio prometa i sad što? Čovjek će doći u srijedu ili četvrtak i kupiti aranžman za nedjelju? Nema nikakve logike", dodaje Petranović.

Ustavni sud je zabranu rada nedjeljom rušio 2004. i 2009. godine.

"Ja nisam ustavni stručnjak, ali znam da po Ustavu imaš pravo na rad i mi želimo raditi. Ja znam da je to možda malo čudno u ovoj zemlji, ali mi želimo raditi", kazao je Bruno Širok, vlasnik suvenirnice u Zagrebu.

Zakoni dvaput pali jer su bili loše napisani

Po ocjeni ustavnih stručnjaka, ali i odvjetnika, oba puta zakoni su pali jer su bili loše napisani - ostavljali su previše mogućnosti za izigravanje zakona na štetu radnika, a tako će, smatraju, biti i sada.

"Prodavaonica ne smije biti otvorena i svatko tko je potrošač ne može doći i nešto kupiti, međutim ta pravna osoba može raditi u smislu da smije svoje radnike pozvati da obave inventuru, da rade neke druge poslove poput slaganja polica ili knjigovodstvene i administrativne poslove. Ne vidimo kako je time zaštićen radnik", kazala je odvjetnia Dorotea Jurčić.

Ocjenu ustavnosti traži 15 malih trgovaca okupljenih u Glasu Poduzetnika, a vjerojatno neće biti jedini.

"Pripremamo ustavnu tužbu i to će biti vrlo brzo predano. Sigurno do Nove godine. Sada kada prođu praznici moramo to napraviti transparentno prvo unutar naše udruge i sad se radi na tome", kaže Mirko Budimir, potpredsjednik izvršnog odbora HUP-a Udruge trgovina.

Prve tri neradne nedjelje - 17 posto manje računa

U Sindikatu trgovine brane Zakon.

"Odluku ustavnog suda kakvu dobijemo, njoj ćemo se prilagoditi, međutim i dalje se zalažemo za neradnu nedjelju. Ne bih htjela ništa špekulirati što će se dogoditi", kaže Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske.

"Sigurno da imamo šanse, jer smo već u dva navrata imali takve situacije da je sličan, ako ne i isti zakon donesen kojeg je Ustavni sud poništio", rekao je Budimir iz HUP-a Udruge trgovina.

Da će Ustavni sud srušiti zabranu rada nada se i Bruno Širok.

"Svi su u kreditima, mi smo u kreditima. Konkretno, mi smo kako bi prebrodili Covid uzeli smo Hamag bicro kredite i nas Hamag bicro sad ne pita kako ću ja to vratiti, to mogu samo svojim radom", kaže Bruno Širok, vlasnik suvenirnice u Zagrebu.

U prve tri nedjelje srpnja u odnosu na lani, prema podacima Porezne uprave, izdano je 17 posto manje računa, a iznos na njima manji je za tek 7 posto.