U današnje vrijeme, kada svjedočimo brzom tehnološkom razvoju, STEM obrazovanje postaje ključno za budućnost. Upravo zato, prepoznajući važnost STEM-a, Vlada Republike Hrvatske kroz Posrednička tijela Vladin Ured za udruge i Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva, uložila je gotovo 20 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda u 63 projekta koji potiču mlade i opću populaciju na učenje i razumijevanje STEM-a.

Udruge u suradnji sa znanstvenim institucijama kroz posljednje dvije godine provodile su projekte popularizacije STEM-a. U projekte je uključeno preko 50 000 djece i mladih kroz 8 000 javnih događanja i velik broj radionica posvećenih STEM-u, održanim diljem Hrvatske.

Pogledajte rezultate projekata:

Dječji entuzijazam potican je kroz praktične zadatke, demonstracije i interaktivne radionice u cijeloj zemlji - od Slavonije, preko Istre pa sve do Dalmacije.

Iz svih krajeva Hrvatske stižu priče o uspješnoj provedbi STEM projekata. Djeca su se okupljala na STEM festivalima, kampovima i sajmovima. Turneja STEM kombija, koji je posjetio različite regije, pružila je priliku djeci da se povežu s tehnologijom i kroz vlastita iskustva u provedbi različitih pokusa.

„Znanost oblikuje naš svijet šireći granice nemogućeg u moguće. Poslovi budućnosti već u sljedećih pet godina uključuju porast STEM karijera, povećanu potražnju za stručnjacima iz područja znanosti, inženjerstva, tehnologije i robotike. Otvorimo li vrata STEM svijeta djeci i mladima, potičući njihovu radoznalost i strast za istraživanjem stvorit ćemo priliku za društvo kakvo svi želimo“, navodi Helena Beus, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Vladinog Ureda za udruge.

„S izuzetnim ponosom gledam na ovaj natječaj koji smo osmislili, a koji je poslužio kao most između entuzijastičnih udruga i 50 000 djece i mladih željnih znanja iz STEM područja. Ovo je dokaz da kada udruge i zajednica rade zajedno, možemo stvoriti prilike koje imaju duboki i trajni utjecaj. Ponosan sam na trud, posvećenost i kreativnost svih udruga koje su dale svoj doprinos. One su pružile djeci priliku ne samo da uče, već i da otkrivaju, istražuju i zaljube se u svijet znanosti, tehnologije, inženjeringa i matematike. Zajedno smo pokazali da STEM nije samo skup predmeta u školi, već most prema budućnosti gdje će ova djeca postati lideri, inovatori i kreatori...“, ističe Luka Bogdan, zamjenik upraviteljice za europske i sustavne programe Nacionalne zaklade.

STEM priče nisu gotove. Do kraja godine najavljen je novi natječaj vrijedan 10 milijuna eura, koji će pružiti priliku za nove inspirativne projekte koje provode organizacije civilnoga društva za popularizaciju STEM-a.

Uz Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva u ulozi posredničkih tijela, za provedbu natječaja važan je i rad svih tijela uključenih u sustav Upravljanja i kontrole Europskog socijalnog fonda: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (Upravljačko tijelo), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Koordinacijsko tijelo), Ministarstvo financija (Tijelo za ovjeravanje) i Agencija za reviziju programa Europske unije (Tijelo za reviziju), dok je od strane Europske komisije za praćenje implementacije Europskog socijalnog fonda zadužena Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost.

Pozivamo sve zainteresirane da već sada počnu s pripremom zanimljivih i inovativnih projekata iz STEM područja za novi poziv koji je u najavi, kako bi zajedničkim snagama uključili još više djece i mladih, zainteresirali ih i potaknuli da jednog dana postanu znanstvenici, informatičari, programeri, matematičari ili inženjeri te na taj način doprinijeli ostvarenju znanstvenog i tehnološkog napretka Hrvatske u budućnosti.

Pogledajte i ostale rezultate ovog Poziva: https://video.nzrcd.eu/