Ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica izjavio je u četvrtak kako su spremni nastaviti razgovore s predstavnicima udruge sudaca i državnih odvjetnika, iako su suci najavili da kreću u bijeli štrajk, nezadovoljni materijalnim pravima.

"Razgovarali smo prošle godine o cjelovitom rješenju koje uključuje indeksaciju, platne razrede i materijalna prava. U ovom trenutku dovršavamo reformu sustava plaća za državne i javne službenike i to nam je sada prioritet i spremni smo kad to završimo nastaviti razgovore sa sucima po pitanju njihovog cjelovitog rješenja koje će uključivati sve ove elemente”, izjavio je novinarima u Saboru ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

On je time komentirao najavu sudaca da od ponedjeljka kreću u "bijeli" štrajk, ali i stav predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića koji je kazao kako razumije te zahtjeve i da suci ne traže ništa novo, nego ono što im je izvršna vlast već obećala.

Trenutačno smo fokusirani na reformu plaća za državne i javne službenike, a sucima smo ponudili materijalna prava koja oni do sada nisu imali, a tražili su i žao mi je što su to odbili, kazao je.

"Bez obzira na to spremni smo dalje razgovarati o cjelovitom rješenju za plaće sudaca. Kada pogledate materijalna prava koja oni do sada nisu imali, što uključuje božićnicu, uskrsnicu, regres i dar za djecu, što iznosi oko 115 eura neto povećanje mjesečno za suca i zajedno s onim velikim povećanjem prošle godine to nije mali iznos, ali bez obzira na to mi smo spremni razgovarati o jednom cjelovitom rješenju i daljnjem napretku sustava plaća za suce i državne odvjetnike”, poručio je.

Malenica smatra da građani neće ispaštati zbog eventualnog štrajka sudaca jer vjeruje da će veći dio sudaca nastaviti raditi svoj posao i održavati ročišta te poručuje da su spremni za razgovore s predstavnicima Udruge hrvatskih sudaca, kao i s predstavnicima Udruge državnih odvjetnika.

