Ministar Ivan Malenica je na konferenciji za medije nakon sastanka Vlade komentirao najavu premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da će ministrima Malenici, Viliju Berošu i Davoru Božinoviću naložiti da se promijene određeni zakoni da bi se mogli sankcionirati oni koji ne poštuju odluke o covid-potvrdama.

Prvo je demantirao da je rekao kako je odluka na razini preporuke. "To nije istina, odluka Stožera je zakonita i u okviru zakona ćemo razmotriti sankcije za poslodavce koji ne poštuju odluke Stožera. U okviru njih ćemo donijeti promjene koje će omogućiti sankcije za one koji odbijaju poštivati te odluke i zakone. Iza Vlade ćemo imati sastanak, za sada ne bih o detaljima. To su zakoni o civilnoj zaštiti te o sprječavanju širenja zaraznih bolesti", rekao je Malenica koji nije otkrio hoće li predsjednika Zorana Milanovića obuhvatiti sankcije.

Aladrović ne razumije odbijanje testiranja

Ministar rada i socijalne politike Josip Aladrović tvrdi da ne razumije zašto bi se netko odbio testirati na koronavirus. Istaknuo je da ne postoji generalna uputa o tome kako bi poslodavci trebali postupati s takvim radnicima, već samo postojeći akti.

"Nemamo tu prijedloge, imamo zakone koji definiraju rad i obveze na radu, ne samo Zakon o radu, nego sve zakone koji definiraju rad u državnoj službi i javnim službama. Naš je politički stav da moramo omogućiti ljudima cijepljenje ili testiranje", rekao je Aladrović.

"Testiranje je neinvazivna metoda i svako odbijanje testiranja ugrožava zdravlje osobe koja to odbija ili zdravlje njezine okoline. Mislim da je to većina u društvu prihvatila kao vrlo jednostavnu činjenicu. S obzirom na to da radno pravo nije tako jednostavno, da je svaki slučaj jedinstven, ne postoji neka generalna uputa. Postoje zakonski akti, odluke Stožera, formalno-pravni akti koji definiraju što učiniti s djelatnicima koji odbijaju i testiranje", pojasnio je.

Naglasio je da su poslodavci na jednoj strani, a djelatnici koji eventualno odbijaju testiranje na drugoj, te da se taj odnos rješava između poslodavca i djelatnika pa ne može postojati generalna uputa.

U školama se uglavnom provode odluke

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs je rekao da stvari prolaze glatko u školama.

"U najvećem broju slučajeva škola se odvija kako je zamišljeno. Provode se odluke Stožera. U najvećem broju slučajeva stvar prolazi glatko, nema prevelikih problema, ravnatelji su vrhunski organizirali stvar. Imamo određeni broj slučajeva gdje su djelatnici odbili testiranje. Ne mislimo da treba staviti zaštitare ili policajce, ali osobno mislim da je to sasvim neodgovorno ponašanje. Nitko nikoga ne prisiljava na cijepljenje. Nadam se da će ti ljudi doći pameti. Nitko ne radi ovo zato što se njemu sviđa da nekome oteža život. Osobno ću zamoliti Stožer da svi oni koji se cijepe ne moraju čekati 21 dan, nego da im se uz određenu potvrdu to odmah verificira", rekao je Fuchs.