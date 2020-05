MALENICA OTKRIO HOĆEMO LI NA IZBORIMA IMATI E-GLASANJE: ‘Za tako nešto još nije vrijeme jer treba ostvariti još neke ove preduvjete’

Očekuje, kaže, da će se dio predizborne kampanje preseliti u digitalni svijet, ali vjeruje i da će klasični dio kampanje i dalje ostati

Ministar uprave Ivan Malenica progovorio je za Večernji list o e-glasanju, temi koja je posebno postala aktualna nakon što se doznalo da ćemo imati izbore u vrijeme dok opasnost od zaraze koronavirusom još nije posve prošla. Ipak, ministar smatra kako za takvo glasanje još nije vrijeme:

“Uvođenje e-Glasovanja tema je o kojoj se već neko vrijeme razgovara. Zasad samo jedna zemlja u EU, Estonija, potpuno provodi elektroničko glasovanje te da bi za uvođenje takvog sustava bilo važno ostvariti sljedeće preduvjete: povjerenje građana u sustav, njegova dostupnost svim biračima, sigurnost sustava kao i omogućavanje tajnosti i neposrednosti”, rekao je Malenica i dodao:

“Države koje su to pokušale uvesti procijenile su da su rizici veći od koristi koja može nastati tim izborima. Naravno, promišljamo o tome, ali mislim da je to pitanje za budućnost kada se navedeni preduvjeti steknu. Što se tiče ovih izbora e-glasovanje sada nije izvedivo, a ovisno o epidemiološkoj situaciji, DIP će odrediti procedure i postupanja u izbornom procesu za, primjerice, one koji se nalaze u samoizolaciji.”

‘Družit ćemo se u skladu s preporukama’

Očekuje, kaže, da će se dio predizborne kampanje preseliti u digitalni svijet, ali vjeruje i da će klasični dio kampanje i dalje ostati.

“Vodeći računa o epidemiološkim preporukama, družit ćemo se s građanima kojima ćemo izravno imati priliku pokazati što smo radili i što ćemo raditi”, naglasio je.