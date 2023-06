Ministar pravosuđa Ivan Malenica gostovao je u RTL Danas gdje je komentirao najavljeno povećanje plaća i hoće li se žaliti na odluku suda da je štrajk na pravosuđu zakonit.

Na pitanje, hoće li dati bolju ponudu Sindikatu državnih i lokalnih službenika i tako osigurati da se radnici već sutradan vrate na posao, kazao je:

"Iznijeli smo prijedlog koji je Vlada pripremila i koji predstavlja prijelazno rješenje do novog Zakona o plaćama. U prijelaznom rješenju za službenike i namještenike u pravosuđu dižu se plaće i do 20 posto i to za one koji su najmanje plaćeni. Drugi korak bio bi novi zakon i nova uredba s novim povećanjem plaća. Ne možemo ići s time na brzinu", kazao je ministar Malenica te naglasio da se o Zakonu o plaćama priča 20 godina te da bi ovoga tjedna trebao ići na javno stavjetovanje. Zamolio je sindikate za strpljenje.

"Mi smo iznijeli prijedloge, sindikati imaju sve zahtjevne. Imamo prijelazno rješenje i 20 posto povećanje plaća za one koji imaju najmanja primanja nije malo. Svjesni smo malih plaća, ne samo u pravosuđu nego u državnoj upravi. Ne možemo selektivno krenuti u rješavanje problema tako da ćemo riješiti pravosuđe, a nećemo državnu upravu", kazao je ministar.

Regres za sve

Istaknuo je da reforma Zakona traje više od godinu dana, na radnoj skupini sudjeluju i predstavnici Sindikata državnih i lokalnih službenika. Cilj je povećanje plaća i uređenje 2600 radnih mjesta, kazao je Malenica. Pretvaranje 500 različitih dodataka u hibridne koeficijente, to je sveobuhvatan zahvat koji traži određeno vrijeme, dodao je.

"Nastavljamo raditi na zakonskim i uredbama. Imamo početni koeficijent 0,631 i to je najniži koeficijent u državnoj upravi, a postavili smo si najniži koeficijent u novom zakonu 0,9 što je skoro 50 posto više", kazao je Malenica.

Na pitanje, hoće li se žaliti na odluku Županijskog suda koji kaže da je štrajk legalan, odgovara:

"Analizirat ćemo odluku i dalje smatramo da štrajk nije utemeljen na zakonu, ali vidjet ćemo to u narednim danima. Danas smo čuli mišljenje gđe. Sanje Šprem da je odluka Ustavnog suda oko regresa skandalozna i neprihvatljiva. Danas su sindikati na razgovoru iznijeli niz kritika na odluku Ustavnog suda, nisam je osobno pročitao, ali bitno je da će 300 eura regresa biti za sve, bili oni reprezentativni ili ne", kazao je Malenica.