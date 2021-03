MALENICA: ‘Meni je to stvarno neshvatljivo da predsjednik neće poštovati zakon’

Predsjednik se prilikom svoje prisege obvezao poštovati Ustav i zakon

Ministar pravosuđa Ivan Malenica komentirao je predsjednikove izjave i sve ostale probleme koji su isplovili oko izbora za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda.

“Trenutno važeći Zakon o sudovima je jasan i zapravo smo svi očekivali od predsjednika Republike da poštuje Ustav odnosno da poštuje Zakon o sudovima i Zakon o državnom sudbenom vijeću”, rekao je Malenica za RTL Direkt.

To isto kaže predsjednik Republike: “Ustav je jasan”, da dva tijela ustavne vlasti drugačije tumače jednu odredbu Ustava.

“Zakon o sudovima je jasan. On je razradio ustavnu ovlast predsjednika Republike kao što je razradio i Zakon o pomilovanju, ustavnu ovlast predsjednika republike u području pomilovanja i zapravo je 2018. godine pojedini SDP-ovi zastupnici su podržali izmjene Zakona o sudovima i sad ne vidim razloga što se u međuvremenu promijenilo da se promijenio taj stav. Dakle, željelo se uvesti određena doza transparentnosti, prisustvo javnosti, to je određeni i demokratski standard zapravo i šira javnost, ali i oni koji o tome odlučuju mogu vidjeti tko su kandidati koji ispunjavaju uvjete, da mogu vidjeti program rada, dakle kroz javni poziv se uveo i program rada.”

Obvezao se poštovati Ustav i zakon

Na Pantovčaku tvrde da je Zakon nedorečen jer Zakon ne kaže što se događa ako se nitko ne javi na taj natječaj.

“Niti jedan zakon nije apsolutno savršen, međutim ovdje je ako ćemo tumačiti to u duhu zakona ili Ustava, ako se nitko ne javi na javni poziv ili ako predsjednik ne želi predložiti niti jednog kandidata koji se javio na javni poziv, tada može obavijestiti Državno sudbeno vijeće koje je raspisalo javni poziv da ponovno raspiše javni poziv. E, sad se postavlja pitanje da li je oba sama činjenica da je predsjednika predložio kandidatkinju koja se nije javila na javni poziv govori da zapravo ne želi predložiti i nije zadovoljan s i jednim od kandidata koji se javio na javni poziv to ćemo sad vidjeti od Hrvatskog sabora odnosno Državnog sudbenog vijeća kako tumači tu činjenicu.”

Predsjednik se prilikom svoje prisege obvezao poštovati Ustav i zakon.

“Ja ne vidim analogiju u tom slučaju micanja te ploče, a vidim analogiju u Ustavnoj ovlasti pomilovanja je isto tako razrađena kroz Zakon o pomilovanju. Tako da, Ustav je jedan načelni dokument, najvažniji pravni akt svake države koji naravno ne može regulirati svaku situaciju, ali zato postoje zakoni. Tako da je u ovom slučaju Zakon o sudovima regulirao čitavu tu proceduru.”

No, što ako predsjednik ne bude poštivao Zakon o sudovima?

“Pa meni je to stvarno neshvatljivo da predsjednik neće poštovati zakon. On se obvezao na poštivanje Ustava i zakona. Ono što sam ja isticao zapravo da on u najmanju ruku ako nije zadovoljan s kandidatima može obavijestiti Državno sudbeno vijeće o tome da se ponovno raspiše poziv. e sad, hoće li se profesorica Đurđević javiti na javni poziv to sad sve ovisi o njoj.”

