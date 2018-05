MALENI HRVATSKI GRAD LEŽI NA MILIJARDAMA DOLARA? ‘Ljudi toga nisu ni svjesni, bit ćemo bogatiji od Dubaija’

Svoj optimizam Lacković temelji na uvjerenju da Đurđevac leži na golemim zalihama vode.

Željko Lacković, saborski zastupnik stranke Bandić Milan 365 i predsjednik Gradskog vijeća Đurđevca, iznio je u razgovoru za koprivnički tjednik Glas Podravine i Prigorja prilično hrabru tvrdnju.

Naime, Lacković je izjavio da će njegov Đurđevac u budućnosti biti jedan od najbogatijih gradova na svijeta. “Bit ćemo bogatiji od Dubaija”, ispalio je saborski zastupnik.

Svoj optimizam Lacković temelji na uvjerenju da Đurđevac leži na golemim zalihama vode. “Đurđevčani leže na milijardama dolara, a da toga nisu ni svjesni”, otkriva Lacković.



S obzirom na to, Lacković želi graditi vodovod od Đurđevca do terminala u Omišlju na Krku, a uvjeren je da je cijeli projekt vrlo jednostavan za izvedbu.

“Đurđevačko vodocrpilište udaljeno je pet kilometara od JANAF-ova naftovoda koji vodi do Omišlja na Krku. Postavljaju se cijevi za ukapljeni plin, pa zašto ne povući i one za vodu do Đurđevca”, savjetuje Lacković.

Smatra da bi gradnja stajala između 350 i 500 milijuna kuna, što je, ističe Lacković, smiješan novac jer za jednu godinu se može zaraditi milijarda kuna. “Kad cijena vode ode u nebesa, a otići će, tad će Hrvatska sve svoje dugove rješavati prodajom vode”, uvjeren je Lacković.

U razgovoru za Glas Podravine napominje kako je voditelj međuparlamentarne skupine prijateljstva Kuvajta i Hrvatske pa iz prve ruke zna koliko vode uvoze arapske zemlje.