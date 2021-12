Kiari Goršić, sedmogodišnjakinji iz Tribunja, ljetos je dijagnosticiran zloćudni tumor na mozgu. Riječ je o iznimno rijetkom tumoru, a šanse za oboljenje su manje od jedan posto. Za tu bolest zasad ne postoji lijek, tek eksperimentalna klinička istraživanja u inozemstvu. Kiraini roditelji žele uključiti malenu u to kliničko ispitivanje, što iziskuje velike financijske izdatke, jer HZZO ne može pokriti troškove eksperimentalnog liječenja. Kako bi pokušali prikupiti potrebnu svotu Kiarini roditelji mole za pomoć.

Na Facebook stranici 'Kiara želi život' objavljen je video koji je snimila Hrvatska radiotelevizija.

'Nisan ja nju na cesti našla, ne mogu je pustiti'

Jedna od administratorica stranice 'Kiara želi život' napisala je da jednostavno ne zna koje riječi upotrijebiti da bi doprla do ljudi.

''Ne znam koji udarni naslov staviti na koji će ljudi reagirati. Možda rečenica Kiarine majke: "Nećemo pokopati živo dijete…". Brojimo novce, praznimo kutije, tražimo nove, zivkamo za donacije… Ne ispuštam mobitel iz ruku, nikad više nisam klikala na neku stranicu kao na https://gogetfunding.com/svizakiaru/… Nikad više srca nije putovalo whatsappom. Jer na neke poruke ne možeš odgovoriti riječima.''

''I nakon svih tih mjeseci još ponekad ne virujen da je ona bolesna, da za nju skupljamo. Oće to tako, neko mora biti, svatko je nečiji. A ona je naša. Pa kažu tada, nemoj guglati, nemoj čitati. Noćima nisan spavala na miru, mobitel u rukama i ne možeš si pomoći. Sa time bi legla i sa tim se budila.

Nikad neću zaboravit kad san nakon što smo saznali da je kuglica maligna, plakala sa Mateom na telefon i kad je rekla: "Nisan ja nju na cesti našla, ne mogu je pustiti…" Jučer smo plakali od sriće, nasrid Lidla san ridala kad su počele zvoniti poruke. Što da radim, cmizdrava san i gotovo. Ne mogu zamisliti da se to mome rođenome ditetu događa, a ona meni to i je, treće dite. I kad mi netko kaže da je nešto što mali ljudi organiziraju malo, kap u moru, neka je. Ne mogu samo gledati svoje prijatelje kako propadaju, kako ovisimo o influencerima hoće li sherati a da te objave ne potonu u moru black friday i fashion storija.''

Kako donirati novac za Kiaru

Novac za liječenje Kiare može se donirati na slejdeće načine:

pozivom na broj 060 9003

na stranici https://gogetfunding.com/svizakiaru/

ili uplatom na:

HR9125030073251005176

SWIFT/BIC: VBCRHR22

Sberbank d.d.

Vlasnik računa: Matea Lambaša Goršić

Adresa: Šibenik

Model HR99

Opis plaćanja: Donacija za Kiarino liječenje