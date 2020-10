MALE OPĆINE NA JUGU ZEMLJE SU KORONA-FREE, U ČEMU JE TAJNA? ‘Za vrijeme lockdowna mještani su obrađivali zemlju. A i turizam nam je dobar’

Pojezerje, Lumbarda i Lastovo od početka pandemije pa do sada nisu imali niti jedan slučaj zaraze koronavirusom

S pandemijom koronavirusa bori se cijeli svijet o to bezuspješno, a suzbijanje virusa cilj je i u Hrvatskoj. A bitka je vrlo nepredvidljiva i ne dolazi preko noći. Povoljnije stanje s epidemijom i bolju zdravstvenu sliku ima nekoliko općina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Pandemija koronavirusa zahvatila je sve općine i gradove u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Virus se u najjužnijoj županiji prvo pojavio u Općini Konavle 19. ožujka kod djelatnice Zračne luke Dubrovnik, a kasnije se proširio na cijelo područje iz raznoraznih izvora, piše Dubrovački dnevnik. Neki događaji su detektirani kao žarišta, ali zapravo županija nikad nije postala slučaj s ekstremno velikim brojem zaraženih.

U jednom periodu situacija je bila nešto ozbiljnija pa su Njemačka i Slovenija hrvatsku županiju na krajnjem jugu zemlje stavile na takozvanu crvenu listu zbog velikog broja novozaraženih u odnosu na broj stanovnika. Danas je situacija, u odnosu na neke druge županije, zapravo osrednja s tendencijom povećanog broja zaraženih svakim danom kao što je slučaj s cijelom Hrvatskom. Za razliku od Splitsko-dalmatinske županije koja je imala preko 5.000 oboljelih, od samog početka epidemije krajnji jug nije teško pogođen virusom.

Iz dubrovačkih općina tvrde: ‘Imamo dobar imunitet i radimo na polju’

Stabilno zdravstveno i epidemiološko stanje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježeno je u nekoliko manjih općina. Tako Pojezerje, Lumbarda i Lastovo od početka pandemije pa do sada nisu imali niti jedan slučaj zaraze koronavirusom, piše Dubrovački dnevnik Općina Smokvica sve do sredine tjedna imala je samo jedan pozitivni slučaj. No, kako je virus nepredvidljiv, situacija u ovoj korčulanskoj općini krajem tjedna se zakomplicirala pa do danas imaju sedam zaraženih.

Novinari Dubrovačkog dnevnika provjerili su s načelnicima općina je li tajna njihova uspjeha izoliranost kao i manji broj stanovnika ili su pak dobro organizirali provođenje epidemioloških mjera. Načelnik Pojezerja u kojem živi oko 1.000 ljudi, Borislav Dominiković, kaže kako su mještani odgovorni i da poštuju mjere.

“Ljudi su savjesni, nose maske, općenito paze što rade, ali možda je ključ našeg uspjeha i nešto jači imunitet. Stanovnici većinu vremena provode u polju. U početku su bili dosta preplašeni zbog brojnih nepoznanica oko ove bolesti, ali i danas su jako oprezni. Budući da nemamo zaraženih, više pazimo da tako i ostane. Jednostavno smo svi zbog te činjenice još odgovorniji. Ponosan sam što je ovo područje bogato vinogradima koji su stanovnicima bili obveza, ali i zanimacija za vrijeme lockdowna. Mnogi od njih su tada išli u polje gdje su radili. Kad se radi u polju onda po povratku doma morate oprati ruke što odgovara onim uputama o održavanju higijene. Kod nas ljudi kod nisu išli doktoru nego samo onaj tko je bio teško bolestan umirao bi. Mislim da smo nosioci samo zdravih gena pa oni najjači opstaju”, kazao je kroz smijeh načelnik Dominiković.

‘Vrijedilo je pravilo ako si otišao negdje, nemoj se vraćati doma’

U Pojezerju za vrijeme potpune karantene nisu se održavale ni mise što je propisao Nacionalni stožer civilne zaštite za cijelu državu.

“Svećenik je svake nedjelje nosio raspelo od kuće do kuće pa ljudi nisu išli u crkvu. Danas je situacija nešto drugačija, mise se održavaju, ali ljudi paze na distancu i nose maske. Inače obavezno pazimo na to i na svakom drugom mjestu. Škola i vrtić funkcioniraju prema preporukama epidemiologa i za sad je sve pod kontrolom. Imali smo i nepisano pravilo koje je vrijedilo u našoj općini – ako si otišao negdje, bilo je pravilo nemoj se vraćati doma. Studenti koji su primjerice u Zagrebu neka se drže grada, a ne da dolaze. Ima slučajeva da djeca koja su odselila nisu vidjela roditelje u Pojezerju jako dugo jer su bili oprezni da ne dođe do zaraze”, kazao je Dominiković koji je inače, prema analizi Instituta za javne financije, načelnik najsiromašnije hrvatske općine.

Lumbarda se odlično nosila sa zarazom i za vrijeme sezone

Korčulanska Općina Lumbarda s 1.350 stanovnika također se odlično nosila s epidemijom te tamo također nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze koronavirusom. Načelnik Igor Kršinić govori kako je općinski stožer pratio situaciju od ožujka s posebnim naglaskom na turističku sezonu.

“Sve naše aktivnosti poput ribarskih večeri, Lumbarajskih užanci, utrke tovara, nastupa zborova, klapa i ostalih događanja smo ukinuli tako da nije bilo nikakvih okupljanja. Gosti su zbog toga malo negodovali, ali morali smo sve svesti na minimum da bi lakše kontrolirali. Imali smo dobru promidžbu kroz koju smo ljudima tumačili pa evo do sada je situacija odlična. Što će biti sutra ne znamo. Zadovoljan sam turističkom sezonom u mjestu, srpanj i kolovoz bili su na oko 75 posto od prošle godine dok je rujan ostvario 45 posto u odnosu na prošlu godinu.

Mislim da smo sezonu dosta dobro odradili. Kod nas je preko 70 posto privatnih smještaja, imamo tradicionalne goste koji nam se stalno vraćaju i ipak se sezona održala. Restorani i kampovi su dobro radili kao i luka nautičkog turizma. Za ove uvjete i situaciju koja je bila mi smo zadovoljni. Mještani se pridržavaju mjera kao što su nošenje maske, korištenje dezinfekcijskih sredstava i drže se distance. Sad smo sigurniji kako su pošli turisti. Ljeti smo se ‘tresli’ hoće li neko biti zaražen, ali eto dogodilo se da je sve bilo dobro. Imali smo dobru suradnju sa svim okolnim stožerima civilne zaštite tako da je ‘blokada’ otoka bila na visini. Mislio sam staviti tablu na ulazu u Lumbardu da smo korona-free, ali su mi rekli da budem oprezan jer se uvijek može nešto dogoditi pa ipak nisam. Za sad je situacija odlična”, zaključio je za Dubrovački dnevnik načelnik Lumbarde Igor Kršinić.

Mještani Smokvice: ‘Nikad više posla nismo napravili kao za vrijeme lockdowna’

Malena općina na otoku Korčuli, Smokvica, od početka pandemije do ovoga tjedna bilježila je samo jedan slučaj zaraze koronavirusom zbog čega je načelnik Kuzma Tomašić bio ponosan.

“Preko svih kanala priopćavanja upozoravali smo ljude od samoga početka pandemije kako je važno da ostanu zdravi i to nam je dosta dobro išlo. Također smo poštivali sve preporuke i odluke Stožera civilne zaštite, a kako se sezona bližila ljudima je ostalo u navici da budu oprezni pa su se svega pridržavali. Dobre temelje koje smo u početku izgradili nastavljamo održavati i nadograđivati. Ljudi su bili disciplinirani, posebno u početku kada ih je bio strah bolesti. Nose se maske, drži distance, manje je druženje nego prije… Jednostavno ono što se ne mora, izbjegava se poput putovanja van otoka kad to nije prijeko potrebno. Sad su nam polja obrađena pa svi kažu kako nikad više posla nisu napravili nego za vrijeme lockdowna. Nije bilo kafića pa su ljudi bježali jedni od drugih u polje”, istaknuo je načelnik Tomašić.

I Lastovo je korona-free

Kada je po srijedi turistička sezona u Smokvici, ona je bila slabija nego prijašnjih godina. Jedini hotel u mjestu ovo ljeto nije bio otvoren, a on prema riječima načelnika ostvaraju 50 posto dolazaka i noćenja.

“Prvih deset mjeseci završili smo ispod 50 posto od prošle godine, a privatni smještaj bio je 80 posto zbog čega možemo reći da je situacija dobra. Razlog tomu je bio što ljudi nisu skoro pa ništa očekivali i onda im je sve na kraju bilo dobro”, veli načelnik Smokvice.

I na otoku Lastovu je situacija vrlo povoljna te od početka epidemije u Lijepoj našoj tamo nije zabilježen niti jedan pozitivni slučaj. No, ekipa Dubrovačkog dnevnika nije saznala u čemu je tajna Lastova jer načelnik Leo Katić nije htio govoriti na tu temu pa ih je uputio na načelnicu Stožera na otoku, Margaret Hropić, ali nju nisu mogli dobiti.

