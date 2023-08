Goranska općina Lokve, poznata po seriji Kapelski kresovi i iznimnim prirodnim ljepotama, proslavila je 30 obljetnicu Park šuma Golubinjak, koja se nalazi u općini Lokve, postala je vodeća domaća atrakcija za profesionalne penjače po stijenama, a zbog i ljeti ugodnih temperatura ima ih sve više.

"Tijekom dana bilo je ugodnih 20 stupnjeva Celzijusovih, a kad ide večer čak je i prohladno za one koji nose i duge rukave", javlja RTL-ov Boris Mišćević.

A u obližnim spiljama još je hladnije, s temperaturom od 6 stupnjeva cijele godine. Osobito se izdvaja Ledena spilja "Tu se nekada snijeg koji bi pao, pokrivao granama pa biljeti djeca nosila led u Lokve i za potrebe slastičara", opisuje direktor Lokvarke Ivica Gržanić, prenosi Danas.hr. No Lokve nude puno više.

Amerikanci u Lokvama snimili i reklamu za kruh, Adidas...

"Ljudi ovdje šeću stazama, kraljica je to, šuma i simbol opstojnosti i goranskog čovjeka. Stara je 250 godina, visoka je 42 metra. Tu je medvjeđi brlog, spomen ploča kralju Tomislava, amfiteatar, Golubinja spilja, Paklena vrata i na kraju Ledena spilja. Sve to u radijusu šetnje od dva kilometra, dovoljno da se čovjek odmori i umori'. Otkrio je i da je to mnogima omiljena kulisa za snimanje filma, pa Gržanić otkriva da su tu Amerikanci snimili i reklamu za kruh, Adidas svoju reklamu, snimaju se Plemena Europe a da postoji i interes da se tu snime scene s Početka života. "Filmska industrija cijeni ove ljepote i na to smo ponosni.", zaključuje.