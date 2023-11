Na Pelješcu nastaje potpuno novo naselje na kojem bi trebalo niknuti najmanje 12 luksuznih vila. Lokacija je pedesetak metara od mora, u skladu s tim su i cijene, a među kupcima je i poznati bosanski pjevač narodne glazbe koji je već kupio kuću od 170 kvadrata s bazenom, piše Danas.hr.

Vile niču na sjeveroistočnoj obali Pelješca, a u ovo do jučer mirno mjesto Halid Bešlić se, kažu, zaljubio na prvu. U lokalnom kafiću u pelješkoj Janjini svakoga je jutra ispijao kavu s hladnim mlijekom, a iako lokalno stanovništvo i nije potpuno oduševljeno ovakvim razvojem njihovog okruženja, načelnik općine je publicitetom i više nego zadovoljan.

"Tu informaciju sam i ja isto čuo. Da je bio i od Novaka Đokovića otac i gledao jedan stari zapušteni zaselak. E sad, je li došlo do nekog odgovora i hoće li doći do realizacije neke kupoprodaje, to stvarno ne znam", rekao je načelnik Općine Janjina Vlatko Mratović.

Ovakva ljubav nije nikakva novost

Treba spomenuti kako se uz Halidovo ime najčešće spominje i Šerif Konjević, još jedan popularni pjevač iz BiH, a ljubav između Pelješca i susjednih nam pjevača očito nije nikakva novost. Dino Merlin također ima kuću u Trsteniku, a pjevač Crvene Jabuke Dražen Žerić Žera jedno je vrijeme čak i živio na Pelješcu.

Pelješkim mostom od otvaranja prošle godine u srpnju prošlo je preko 3 milijuna vozila. Nekim mjestima to je donijelo bolje turističke brojke, a svakako je porasla i potražnja za nekretninama. Vrijednost ove kao što je Halidova na tržištu je, ističu stručnjaci, otprilike milijun eura.

"Samim time su i cijene nekretnina pošle gore, a kojim obujmom to je teško za reći. Pravi boom nekretnina na Pelješcu tek očekujemo narednih godina", rekao je agent za nekretnine, Mihael Đuraš.