MALA, ALI NEKOĆ UTJECAJNA STRANKA PRED STEČAJEM: Ne plaćaju zakup prostora, članovi ne plaćaju članarinu, a nema ni donacija

Privremena stečajna upraviteljica Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević (HSP AS) istaknula je u svom izvješću kako postoji stečajni razlog za tu stranku s 250.000 kuna utvrđenog duga navodeći kao razlog i neizvršene obveze za plaćanje u vremenskom razdoblju duljem od 60 dana. Stečajna upraviteljica u izvješću zaključuje da je stečajna masa HSP AS-a dovoljna za namirenje troškova prethodnog stečajnog postupka i stečaja s obzirom da bi ti troškovi iznosili manje od očekivanog prihoda tog dužnika koji bi temeljem zakonskih odredbi o političkim aktivnostima bili ostvareni tijekom ove godine.

Navodi i da je tijekom prošle godine HSP AS ostvario prihode od jedinica lokalne i područne samouprave temeljem činjenice da su njegovi članovi na izborima 2017. postali članovi predstavničkih tijela. Ističe se i kako je dužnik na lokalnim izborima 2017. osvojio ukupno 69 mandata te je temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe tijekom 2019. ostvario prihode od nešto više od 268.000 kuna.

Članovi ne plaćaju članarinu, donacija ni za lijek

No, s druge strane, osim prihoda iz proračuna jedinica lokalne samouprave, HSP AS je trebao imati i prihode od članarina. Naime, privremena stečajna upraviteljica obaviještena je kako dužnik ima 14.222 člana te kako članovi, iako su donesene odluke o visini članarine, nju nisu uplaćivali. Također, ukazala je i kako dužnik kao politička stranka, može primati i donacije, međutim, posljednje dvije godine HSP AS nije primio ni jednu. Osim toga, ta stranka imala je u zakupu poslovne prostore za podružnice diljem Hrvatske, a za koje nisu plaćene zakupnine kao ni režije.

Dužnik, prema poslovnim knjigama, ima evidentirane i neplaćene troškove za mobilne, odvjetničke i knjigovodstvene usluge. Dio obveza su vjerovnici dužnika utužili, a protiv HSP AS-a su u tijeku i sudski postupci. Najznačajniji predstavlja postupak pokrenut po tužbi Hrvatske čiste stranke prava dr. Ante Starčević (HČSP AS) u kojem je donesena presuda po kojoj je HSP AS-u naloženo isplatiti oko 390.000 kuna uvećano za kamate te troškove postupka, na što je uložena žalba. Protiv HSP AS-a je u tijeku i devet prekršajnih postupaka zbog povrede Zakona o ravnopravnosti spolova jer tijekom predlaganja izbornih lista za Hrvatski sabor, tijela jedinica lokalne samouprave, kao i za Europski parlament, HSP AS nije poštovao načelo ravnopravnosti spolova te nije vodi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena.

Stranka ukupno duguje više od milijun kuna

Stečajna stoga upraviteljica ističe da se može očekivati izricanje prekršajnih kazni dužniku. Zaključno, potencijalne obveze te stranke po presudama iznose čak 650.000 kuna, neplaćene obveze iza kojih stoje ovrhe oko 375.000 kuna te neplaćene dospjele obveze od oko 50.000 kuna, ističe se u izvješću stečajne upraviteljice Josipe Jurčić.

Postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Hrvatskom strankom prava dr. Ante Starčević (HSP AS) bio je pokrenut u travnju 2018., a sud je naložio zastupniku HSP AS-a ujedno i predsjedniku Hrvoju Ničeu da u zakonskom roku dostavi izvješće o imovini, tražbinama, razlučnim i izlučnim pravima i sudskim postupcima vezanim uz dug te političke stranke. Sudske odluke uslijedile su nakon što je Financijska agencija u veljači te godine podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka zbog neizvršenih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju duljem od 120 dana i u ukupnom iznosu nešto većem od 250.000 kuna. Kako se navodilo u prijedlogu Fine, ta politička stranka sa sjedištem u Zagrebu ima samo jednog zaposlenog , ali oročen novac na nekim od čak 32 otvorena računa u dvije hrvatske komercijalne banke.

Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević upisana je u registar političkih stranaka u listopadu 2009. s registarskim brojem 211. Predsjednik i zastupnik je Hrvoje Niče, kao dopredsjednici na službenim stranicama HSP AS navedeni su Ante Žoni Maksan i Marinko Pažin.