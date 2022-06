S obzirom na to da su na zatvorenom dijelu 117. sjednice Vlade održane prije mjesec dana, 6. svibnja, bile obavljene one dugoočekivane zamjene ministara, prošlo je ispod radara još jedno zanimljivo kadrovsko rješenje koje je zabilježeno u samo jednoj rečenici: "Na osobni zahtjev razriješen je pomoćnik ministra unutarnjih poslova Ante Delipetar".

Ubrzo je nestalo i njegovo ime iz javno dostupne strukture MUP-a. Naime, Ante Delipetar je bio pomoćnik ministra za kadrove, glavni kadrovik, odnosno šef Uprave za ljudske potencijale, a nakon šture informacije o njegovu "razrješenju" na stanicama MUP-a je objavljeno da je sada "za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za ljudske potencijale" ovlašten Željko Prša.

Na upit Net.hr-a zašto je točno Ante Delipetar razriješen i znači li to da napušta službu ili je premješten na drugi posao, iz MUP-a nam je odgovoreno da "državni službenik Ante Delipetar, na osobni zahtjev, više ne obavlja poslove radnog mjesta pomoćnika ministra u ovom Ministarstvu", ali i da nastavlja raditi u MUP-u, na mjestu savjetnika ministra. Pojašnjeno nam je također da Željko Prša nije konačno rješenje, da će on biti ravnatelj Uprave za ljudske potencijale "do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci".

Snaha, sestra od snahe, budući zetovi...

Net.hr je još u lipnju 2020. godine objavio opsežan tekst o modelu kadroviranja kojem je bio sklon Ante Delipetar, dugogodišnji glavni kadrovik u MUP-u koji je uspijevao biti u vrhu strukture neovisno o promjenama ministara. On je, naime, u prilično kratkom roku zaposlio snahu, suprugu svog sina, u agenciji AKD koja je podređena MUP-u, zatim njezinu sestru – u MUP-u, a potom je zaposlio i mladiće svojih dviju kćeri u MUP-u, i to prije nego što su se službeno vjenčali, tako da se komotno mogla izbjeći formulacija da se formalno radi o članovima obitelji. Kasnije smo dobili i informacije o zapošljavanju brata jednog zeta. Drugim riječima, nije bilo nikakve sumnje da Delipetar vrlo uspješno kadrovira i za vrlo širok krug rodbine.

Iako gotovo nepoznat široj javnosti, Ante Delipetar je jedan od pripadnika stare garde u vrhu MUP-a, nesumnjivo jedan od najdugovječnijih kadrova. Pravnik po struci, prvi put je zaposlen u MUP-u davne 1991., ali je ozbiljnije počeo napredovati u vrijeme kada je ministar bio Ivan Jarnjak, jedan od najbližih suradnika Franje Tuđmana, a potom se uspinjao u sam vrh strukture i bio je i savjetnik i pomoćnih ministra i u vrijeme kada je policiju vodio Ivica Kirin, i kasnije, u vrijeme Tomislava Karamarka.

Kada je u lipnju 2017. godine Davor Božinović izabran za ministra unutarnjih poslova u njegovu najužem timu bio je i Ante Delipetar i smatralo ga se jednim od njegovih najlojalnijih suradnika. Uostalom, kada je Net.hr u lipnju 2020. godine pitao kako je moguće da pomoćnik ministra tako zapošljava osobe bliske svojoj djeci, stigao je obranaški odgovor da se ne radi o "članovima obitelji" – jer spretni kadrovik Delipetar je, dakako, zapošljavao mudro, vodeći računa da zapošljava snahu i mladiće svojih kćeri dok još nisu rekli formalno "da", a sve odluke o njihovu zapošljavanju potpisivao je ministar Božinović osobno.

Sindikat ga prozivao zbog usluga šefovima

Neovisno o tome što je bio nevidljiv široj javnosti, činjenica je da su o njegovu modelu zapošljavanja povremeno pisali sindikati. Primjerice, 2019. godine u jednom priopćenju Sindikata policijskih službenika spominju se "tajnice određenih visokorangiranih rukovoditelja, pa čak i samog glavnog ravnatelja policije, kao i njihova djeca i rođaci, a koje se raspoređuje na vrlo visoka radna mjesta u Ravnateljstvu policije i sjedištu Ministarstva", iz čega se dalo naslutiti da je Delipetar kadrovirao slično kao i za sebe i za druge visokorangirane u strukturi MUP-a.

Slučajem zapošljavanja ala Delipetar bavilo se i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, ali doneseno je rješenje da formalnog sukoba interesa nije bilo – upravo zato jer je majstor Delipetar znao kako se to radi: snaha je zaposlena dok je bila samo djevojka, njezina sestra nije rodbina, a i budući zetovi su zaposleni dok još nisu bili zetovi. Birale su ih komisije u kojima nije bilo Delipetra osobno, nego djelatnici MUP-a koje je odabrao i "potpisao" ministar Davor Božinović osobno. Za radna mjesta na kojima su zaposleni budući zetovi bili su raspisani natječaji, ali oni su na svim natječajima, dakako, pomeli konkurenciju, i u pisanim ispitima i na intervjuima. Sve je uvijek kod Ante Delipetra bilo kao "po špagici".

Bačen u debelu zavjetrinu

I zašto je onda dugogodišnji kadrovik i čuvar svakovrsnih tajni iz vrha MUP-a iznenada razriješen? Nitko nema sumnje oko ključnog uzroka: puklo je "zbog nečeg" između Božinovića i njega. Je li Delipetar učinio nešto na svoju ruku? Nešto krupnije od ovog masovnog zapošljavanja najdražih svoje djece, jer to se tolerira u državnoj strukturi u kojoj se zapošljava po stranačkoj i rodbinskoj liniji pod normalno. Ili se usudio odbiti nešto što se od njega tražilo, ili je tek bio nedovoljno entuzijastičan oko zahtjeva.

Činjenica da je ostavljen na mjestu savjetnika, da ne odlazi iz strukture MUP-a, svjedoči o tome da ga se ostavlja osiguranog. No, neslužbeno saznajemo da je gotovo posve maknut u stranu, da spada u onaj model savjetnika koji ima ured, ali im se raspoređuje malo ili nimalo radnih zadataka. Radi se o svojevrsnoj zavjetrini. Nismo dobili informaciju je li mu smanjena plaća, ali ako nije, posljednja upisana plaća u imovinskoj kartici iznosila je solidnih 15.622,47 kuna neto. Posve je jasno da on, koji je uživao iznimnu podršku Davora Božinovića, više sigurno nije čovjek od njegova povjerenja ili osoba koja kotira za novo bolje mjesto u kadrovskim rošadama unutar sustava.