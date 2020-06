MAJU GRBU BUJEVIĆ UZRUJALO JE NEPRIDRŽAVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA: ‘Užasavam se nekih scena političara s televizije’

Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva prokomentirala je porast broja oboljelih u regiji te istaknula kako je za to krivo nepridržavanje epidemioloških mjera, a otkrila je i procedure u slučaju zaraze turista i eventualnog drugog vala

Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i članica Nacionalnog stožera civilne zaštite Maja Grba-Bujević ponovno je komentirala preporuke koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao za održavanje skupova te cjelokupni izborni proces. Dodala je da će biti donesene preporuke i za sami izborni dan, 5. srpnja. No, istaknula je kako se užasava političara i dužnosnika koji se ne pridržavaju epidemioloških mjera.

“Kada čovjek baci pogled na TV vidi da negdje ima dezinficijensa, ali nije bitno samo ima li ga već koristi li se. Ovo grupiranje na otvorenom je još manji rizik i trebalo bi držati fizičku distancu koja se slabo poštuje. Užasavam se nekih scena s televizije, ne bih sad imenovala o kojim se političarima radi, ali dijeli se nešto i onda se pritom grli i ljubi. Moje je pitanje – što smo onda ovo cijelo vrijeme radili? Pa zdravlje nam je valjda najvažnije”, istaknula je gostujući na N1 televiziji.

Strašno kršenje mjera u regiji

O osobi koja je posljednja oboljela od koronavirusa je potvrdila da se radi o kontaktu pacijenta od subote te “hrvatskom državljaninu koji je bio u BiH u lovu i donio nam koronavirus”. Zbog toga je istaknula da odlaske u inozemstvo treba svesti na razumnu mjeru. Dodala je da smo u petak imali 68 osoba u samoizolaciji, dok bi se s novim slučajevima zaraze ta brojka mogla popeti i do 80.

Grba Bujević se osvrnula i na stanje u regiji, ponovivši da su fizička distanca, higijena ruku i dezinfekcija osnovne mjere kojih se svi trebaju pridržavati.

“Kada se pogleda što se zapravo događa, sve je to vezana za lokalna područja. Kad se to dobro izanalizira, onda se dođe do zaključka da su na tim područjima strašno prekršene mjere. S obzirom na to da su ih prekršili, dogodilo se to što se dogodilo. Očekujem od svih onih koji su u javnom prostoru da tu riječ šire i da na taj način doprinose da ostanemo zdravi”, rekla je Grba Bujević.

Što s Covid sumnjivim turistima?

S obzirom na sve veći broj turista koji dolaze u Hrvatsku, Grba Bujević je još jednom pojasnila proceduru u slučaju da se turist zarazi koronavirusom u hotelu ili kampu.

“Ako se čovjek razboli, bilo da je on naš ili stranac, postupak je uvijek jednak. Javit će se onaj tko se brine o njemu, a na stranicama svake županije će ovih dana biti objavljen način na koji će se to raditi, odnosno turističke ambulante. Prvo moramo dobiti pozitivnu epidemiološku anamnezu. Ako se odluči da je pacijent Covid sumnjiv, onda se za njega organizira testiranje. Za njega se osigurava prehrana u sobi, sve ono što mu treba se odnese u sobu i ostavi pred vratima. Kad se dobije test, onda se odlučuje o eventualnoj hospitalizaciji. Ako je naš, hrvatski državljanin, osigurava mu se smještaj, a može se i za njega organizirati prijevoz kući. Naravno, ne javnim prijevozom”, rekla je Grba Bujević i dodala da se stranci mogu vratiti kući i osobnom automobilom, ali na siguran način i u suradnji s epidemiolozima.

Istaknula je da brojni stručnjaci upozoravaju na izvjesnu pojavu drugog vala zaraze i dodala kako je Stožer u tom slučaju pripremio tri scenarija: “Jedna je light varijanta, jedna je srednja, a jedna je teška. Teška bi uključivala vraćanje svega na staro, odnosno potpuno zatvaranje. Lagani scenarij bi bio da živimo uz sve mjere zaštite. Srednji bi bio da se vratimo na oštrije mjere i ne zatvaramo sve, ali se držimo mjera”, pojasnila je Grba-Bujević.

