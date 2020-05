MAJKA TRAGIČNO PREMINULOG GABRIJELA: ‘Pokopali su mi zdravo dijete. Svi zaslužuju doživotni zatvor’

“Zatvorit ćemo sezonu dok se gospodin ministar i cijela vrhuška iz Zagreba ne potrude nešto napraviti”, kazala je Ivana Bebić

Majka tragično preminulog 9-godišnjeg dječaka Gabrijela Ivana Bebić progovorila je još jednom o djelatnicima hitne pomoći u Metkoviću optuživši ih za smrt svojeg djeteta, piše 24sata.

‘Sve četvero su zaslužili doživotni zatvor’

“S jučer održanom press konferencijom htjela sam postići da se ljudi iz hitne pomoći maknu s toga mjesta jer nisu zaslužili da i dalje rade taj posao. Kad ne znaju prepoznati dehidraciju tijela, ne znam što imaju tamo raditi. Nakon smrti moga djeteta ni sućut mi nisu izrazili, osim te Nikoline“, kaže Gabrijelova majka i dodaje: “Ona je davala kasnije iskaze i komori. Stavila sam i nju u tu skupinu s troje doktora. Ni ona nije mogla prepoznati modra usta, a medicinska sestra je, ne znam što drugo onda može prepoznati. Ako nekoga četiri puta moliš da zove doktora, a ti kažeš dođi u 11 sati… ne znam što bih rekla. Pokopali su mi zdravo dijete. Sve četvero su zaslužili doživotni zatvor.”

Majka nesretnog dječaka kaže kako njezina djeca stalno plaču i dozivaju Gabrijela, pogotovo mala Gabi.

“Sestri je govorio da će je čuvati. Najviše joj nedostaje kad ide na karate, njih dvoje su skupa išli. Sad se priprema natjecanje i ona mene stalno pita tko će sad s njom ići”, ispričala je Ivana Bebić.

‘Uvijek se nešto može’

Ivana Bebić apelirala je da se sustav u Hrvatskoj nakon pokrene.

“Ova naša hitna nije hitna, ovdje ljude spremaju u kapse da idu tamo gdje ne trebaju. Nije bitno koliko ljudi radi na hitnoj, da se žele organizirati uvijek bi tu netko ostao. Oni ne žele među sobom komunicirati. Uvijek se može nešto. Mom mužu su rekli da Gabrijel nije hitni slučaj. Oni tamo sjede, drže nogu preko noge…”, navela je majka koja kaže kako ima visoki tlak već pet dana, ali ne ide na hitnu u Metkoviću jer “tu gamad ne želi gledati”.

‘Mi u Metkoviću pripremamo lijesove’

Bebić je imala poruku i za ravnatelja županijskog Zavoda za hitnu medicinu Lukšu Lulića.

“Gospodine Luliću, tebi je vrijeme da se malo digneš ili da se s toga mjesta makneš. Ti ni ne živiš u Metkoviću, ti si dolje u Dubrovniku, a mi u Metkoviću pripremamo lijesove. Dođi u Metković, makni ono četvero ljudi, ti znaš zašto je ovaj cijeli slučaj bitan”, rekla je majka i rekla da su spremni za nastavak prosvjeda, čak i u Dubrovniku u vrijeme turističke sezone.

“Zatvorit ćemo sezonu dok se gospodin ministar i cijela vrhuška iz Zagreba ne potrude nešto napraviti”, kazala je Ivana Bebić i požalila se da ljudima s hitne u Metkoviću nije bilo bitno njezino dijete te da su helikopter koji ga je odvezao do Splita čekali toliko dugo da je, za to vrijeme, dva puta vozilom hitne mogao stići do splitske bolnice.

