MAJKA STRADALE DJEČICE IZ PAGA: ‘Čula sam krik, ali sam mislila da je mobitel. Onda je muž ušao u sobu i rekao: Ja sam ubio djecu’

O jučerašnjem stravičnom događaju u Pagu i onome što je neposredno prethodilo neljudskom činu Josipa Rođaka, koji je četvero svoje djece izvukao iz kreveta iz bacio preko balkona s visine od pet metara, progovorila je i njegova supruga te majka nesretne djece Katica Rođak.

“Nisam ni slutila što će napraviti. U 5.56 me pitao jel spavam, a ja sam se malo od vrtića okrenula prema njemu i vratila se prema malom i u tom sam trenutku opet zaspala, nisam slutila što će napraviti. Mislila sam možda se digao jer svako jutro ode u dućan po kruh i s gospodinom Bernardom priča”, kazala je za Večernji list.

‘Ovo mu ne mogu oprostiti’

Onda je, kaže, začula krik.

“Mislila sam da je ova mala što je kritično pustila na mobitel možda kakvu muziku, i da je to to. Kada je on došao u sobu čula sam parkete kako škripe i vidjela sam da je djevojčicu koja je imala operaciju, uhvatio za ruke i nosio je. Vratio se i rekao hladnokrvno ‘Ja sam ubio djecu’. To je sve što znam, ja sam mu rekla ‘Monstrume, kuda sad bježiš’, a on je otišao na policiju i tamo se prijavio. Ovo mu ne mogu oprostiti”, ispričala je Katica Rođak.

Kaže kako njezin suprug ranije nije zlostavljao djecu, a poriče i da su se njih dvoje svađali.

“Pio je tablete Normabel za smirenje i one za odčepljivanje žila i za tlak”, dodaje.

Tvrdi da s mužem nije bilo ikakvih problema

Priznala je, međutim, da su imali problema s najstarijom kćeri i da su djelatnici Centra za socijalnu skrb ranije dolazili k njima, ali tvrdi da s mužem nije imala ikakvih problema, piše Večernji list.

“Nije mi pokazivao nikakve signale, nisam znala što će se dogoditi. Kada su mi rekli, meni su se noge odsjekle. U gaćama sam otrčala dolje i vidjela djecu u krvi”, kazala je.

Njihovo troje djece zbrinuto je u Općoj bolnici u Zadru gdje ih posjećuje, a sedmogodišnja djevojčica prevezena je u KBC Zagreb i stanje joj je i dalje kritično.

“Mene je mala kojoj je unakazio oko jučer pitala hoće li tata doći živjeti s nama, ja sam joj rekla ne. U strahu je”, kazala je supruga Josipa Rođaka koji je počinio monstruozno nedjelo.

