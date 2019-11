MAJKA S DJETETOM UŠLA U TOALET NA PULSKOJ TRŽNICI I OSTALA U ŠOKU: ‘Zaposlenici se tamo već godinama drogiraju!’

Pušenje ‘na foliju’ inače je tipično za pušenje heroina, droge koja brzo stvara veliku ovisnost

Godinama kruže priče o tome da neki ugostiteljski radnici konzumiraju drogu na katu tržnice u Puli. Do sada nije bilo incidenata koji bi se mogli povezati s ovim šuškanjima, ali neki dan je jedna gošća iz ugostiteljskog objekta imala što za vidjeti. Glasu Istre je kuhar koji je htio ostati anoniman ispričao da se pojedini zaposlenici godinama u toaletu i garderobi za djelatnike na katu zgrade drogiraju i to odmah do javnog wc-a kojim se koriste brojni gosti i prolaznici.

“I ovaj put bih zažmirio na to, ali takvo ponašanje je previše uzelo maha. Jedna je gospođa otišla s malim djetetom u zahod i ušla u onaj za osoblje jer su vrata vjerojatno bila otvorena. I imala je što vidjeti. Na umivaoniku je ostala smotana zapaljena aluminijska folija. Poludjela je, a kako i ne bi! I ja bi tako reagirao da uđem s djetetom u toalet i nađem tako nešto. Šta bi tek bilo da je s djetetom ušla u trenutku kad je netko tamo konzumirao to smeće? Ili našla nakon izdrogiranog na podu? Užas! Već danima ne mogu doći sebi”, ispričao je vidno uzrujani kuhar. Tvrdi da ostali zaposlenici sumnjaju o kome se radi jer su, kako kažu, neke stvari preočite.

Izgoreni papirići folije kao normalna pojava

Priču ovog kuhara Glasu Istre je potvrdilo još dvoje njegovih kolega. K tome, dali su im detaljne upute gdje da traže i na što trebaju obratiti pažnju. U dijelu za osoblje stoji garderobni ormar zaposlenika i on je pod ključem. Na njegovom vrhu novinari su našli kartonsku kutiju od cipela koja je puna iskorištenih listića folije. Riječ je o cijeloj roli aluminijske folije, a izgorenih papirića bilo je posvuda – i iza ormara i uza zid. Na podu su još uvijek bile vidljivi tragovi te mrvice bijelog praha. Pušenje “na foliju” inače je tipično za pušenje heroina, droge koja brzo stvara veliku ovisnost.

Zaposlenici kažu da je nedavno došlo do incidenta na gornjem kazu tržnice. Iz smjera toaleta, prepričavaju sugovornici, počeo se širiti nesnosan i čudan smrad koji je uznemirio i same goste. Neki su zbog toga napustili ugostiteljske objekte. Sugovornici nisu sigurni je li do smrada došlo jer je “netko pretjerao”, ali govore da se dim i smrad počeo širiti cijelim gornjim katom.

“Lani nam je usred sezone došla grupica mladih Britanaca koji su tražili nekoga od koga su njihovi prijatelji kupili drogu. To su nas pitali tako nonšalantno, kao da kupuju salatu! Žalili smo se njihovim šefovima, ali oni ih brane i kažu da ih baš briga za to, jer su im dobri djelatnici. Kako mogu biti dobri kad se ušlagiraju i treba im barem 20 minuta da koliko-toliko dođu sebi?! Žalili smo se i direktoru tržnice, ali čini mi se da on nije baš zainteresiran da se taj problem riješi”, ispričali su.

