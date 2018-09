MAJKA PRVAŠICE ČIJE JE PISMO POTRESLO HRVATSKU: ‘Što smo mogli, lagali smo joj da je pokušamo nekako utješiti. Park i sladoled sve liječe’

Djevojčica s posebnim potrebama, čija majka je pismom reagirala na bešćutnu šlampavost sustava i potresla javnost, danas je ipak sjela u školsku klupu

Elena, djevojčica s posebnim potrebama čija je majka nakon nemogućnosti početka pohađanja škole o sramotnoj situaciji progovorila u javnosti, danas je ipak sjela u školsku klupu. I to u školi koju joj je dodijelio Gradski ured.

“Ona je sada u razredu s divnom učiteljicom koju pohađa i dvoje djece s Downovim sindromom”, kazala je za Dnevnik.hr Elenina majka Ana Vujnović, koja dodje kako ipak ni dalje ne zna koju će školu njena kći pohađati.

DIRLJIVO PISMO MAJKE ČIJA JE KĆI TREBALA KRENUTI U ŠKOLU: ‘Elena je ostala sama… Nije dočekala da je učiteljica prozove’

‘Što smo mogli…’

Podsjetimo, Elena je jučer s roditeljima spremna i vesela došla u školu koju joj je dodijelio Gradski ured, no njeno ime među prvašićima u dvorani u kojoj su svi bili nije prozvano što je itekako razljutilo roditelje, ali jako rastužilo i malu prvašicu.

“Što smo mogli, lagali smo joj da je pokušamo nekako utješiti. Park i sladoled sve liječe“, priča njena majka dodajući kako djevojčica ima probleme s vokubalorom i motorikom, ali da je potpuno funkcionalna te posjeduje percepciju spoznaje.

Organiziran hitan sastanak

Roditelji otkrivaju kako su rješenje o tome koju će školu njihova kći pohađati dobili 31. kolovoza, samo dva dana prije početka školske godine. “Malenu smo htjeli upisati u njezinu matičnu školu prema mjestu stanovanju, no komisija Gradskog ureda za obrazovanje na prvom sastanku nije donijela odluku jer ta škola nije predala papire kojim se traži osnivanje odjela za djecu s posebnim potrebama. Nakon toga su otišli na godišnji i 23. kolovoza održan je drugi sastanak te je odlučeno da moja kći treba ići u drugu školu. Pitala sam trebam li se prije toga javiti školi, no iz ureda su mi odgovorili kako to nije potrebno te da će ih obavijestiti što se očito dogodilo“, priča majka koja danas traži da joj Grad odgovori koju će školu njena kći na kraju pohađati.

MINISTRICA DIVJAK ODGOVORILA NA VAPAJ MAJKE DJEVOJČICE S POSEBNIM POTREBAMA: ‘To je nedopustivo’

Dodajmo svemu da je nakon njenog izlaska u javnost, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje Mila Jelavić sazvala sastanak s ravnateljem jedne zagrebačke škole, a na sve je reagirala i ministrica Divjak navodeći da je kontaktirala Grad kako bi se sve što prije riješilo.