MAJKA PRETUČENE ZADRANKE: ‘Daruvarac je šakom u glavu udario i Loreninu sestru blizanku i to na njezinoj maturalnoj zabavi’

Majka Lorene Gurlice kaže da je Kovačević koncem svibnja ove godine, nedugo prije nego što će djevojku pretući u jednom zadraskom kafiću, uhodio Lorenu u jednoj diskoteci, a zatim u zahodu asrnuo na nju. Kada mu se otrgnula i pobjegla, kaže majka, Zadranin je pucao iz pištolja

Majka 18-godišnje djevojke koju je ljetos u jednom zadarskom kafiću brutalno, gotovo nasmrt pretukao Darko Kovačević zvani Daruvarac, tvrdi da to nije bio njegov prvi napad na nju. Štoviše, Ana Gurlica za Jutarnji list kaže da je Kovačević jednom udario i njezinu drugu kći, Loreninu sestru blizanku. Mislio je, naime, da je to Lorena.

“Točno je da je i nju udario i to na njenoj maturalnoj zabavi. Kasnije se ispričavao da to nije htio učiniti njoj, već ju je zamijenio za Lorenu. Ona to tada nije prijavila policiji”, kazala je Ana Gurlica.

“Zavrnuo joj je ruku i natjerao da opipa pištolj”

Ispričala je kako je Kovačević 26. svibnja ove godine, nekoliko dana prije nego što će u popularnom zadarskom kafiću udarajući njezinom glavom o umivaonik isti i polomiti, u jednoj diskoteci pratio Lorenu i u zahodu nasrnuo na nju.

“Počeo ju je gušiti. Postoji i fotografija na kojoj se jasno vidi da je to on jer ima prepoznatljivu tetovažu na ruci. Zavrnuo joj je ruku i natjerao ju da tom rukom opipa pištolj kojeg je nosio za pojasom. Uspjela mu se otrgnuti i pobjeći do našeg obiteljskog prijatelja, a Daruvarac je zapucao. U disku je tada nastao muk, glazba je prestala i svi su pobjegli, no on zbog toga nikada nije ni priveden niti osuđen”, rekla je Lorenina majka za Jutarnji list dodajući da njezina kći svakodnevno prima poruke u kojima joj se prijeti ako ne odustane od svoga iskaza protiv Kovačevića.

Oteo i mučio dečka svoje bivše djevojke

Najviše ju, kaže, pogađaju komentari nekih da je kriva za ono što se dogodilo njenoj kćeri jer joj nije zabranila da se druži s njim.

“A jesam! I njega sam zvala i govorila mu da nije u redu da se on u tim godinama druži s maloljetnicama. Uostalom, koja majka može djetetu od 18 godina reći da ne smije subotom van s prijateljicama? Zar da se zbog Daruvarca zaključa u kuću i nikad više ne izađe”, kazala je Ana Gurlica.

U Zadru, gdje se dosad očito nitko nije usudio usprotiviti Kovačeviću, priča se da on u svome dosjeu ima čak 42 prekršajne i kaznene prijave. U dosjeu, među ostalim, stoji i zapis da je 2008. godine skupa s prijateljima oteo dečka svoje bivše djevojke. Odvezli su ga u neku kuću i ondje se iživljavali nad njim. Par godina kasnije nasrnuo je i na vlasnicu lokala s kojom je bio u vezi te usput razbijao inventar i gostima prijetio da će ih ubiti. tada je navodno prijavljen, priveden i osuđen na uvjetnu kaznu. Jutarnji list piše, pozivajući se na dobro obaviještene izvore, da Kovačević ima i nekoliko presuda za vožnju bez vozačke dozvole.

