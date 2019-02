MAJKA PRETUČENE 14-GODIŠNJE DJEVOJČICE: ‘Dobit će godinu dana… A tko štiti djecu?’

“Naravno da me strah, iz Vrapča se išeta, a ne pobjegne. Dobit će godinu dana jer je on bivši branitelj, jer je konzumirao alkohol i jer nije bio priseban. Pa kakav je to zakon, štitimo djecu, tko štiti djecu, tko štiti djecu??”, pita se majka pretučene 14-godišnje djevojčice

Baki 14-godišnje djevojčice, koju je pretukao otac dok je majka bila na operaciji, susjedi i njezin sedmogodišnji unuk ispričali su što se dogodilo kada je pomahnitali muškarac nasrnuo na svoju kćer.

Molio ga je ‘nemoj tata ubiti seku’

“Molio ga je ‘nemoj tata ubit seku, nemoj tata ubit sestru…’, i ja ne znam kako se ona izvukla, skočila je kroz balkon i pobjegla kod susjede. On ju je polugolu dovukao, poderanu ju je tuko, zamotao joj oko ruke kosu, vukao ju je polugolu, i tukao ju je šakama, cipelario nogama, prebacio preko ograde i onda joj je nabijao glavu o ogradu. Dva sata je to trajalo, da nije tako dugo došla policija, nije mi jasno”, u šoku je za RTL ispričala Ramzija Dedić, majka i baka žrtava zlostavljanja.

On je trebao paziti na svoju djecu

“On je dobio prijedlog iz zatvora da se pusti na uvjetni otpust, zbog dobrog vladanja, zbog toga što je završio tečaj za kontrolu bijesa i tečaj za dobro roditeljstvo. Uz to je uzeto u obzir da ja idem na operativni zahvat i da će on onda paziti na svoju djecu, tj, na našu djecu”, ispričala je iz bolnice Edina Dedić, majka pretučene djevojčice.

Kako joj se djeca tog dana nisu javljala, zvala je policiju koja ju je prema njezinim navodima ismijala. Na kraju je na vlastitu odgovornost s 15 šavova na maternici stigla kući, a suprug joj je uhićen nakon što je s mjesta zlostvljanja pokušao pobjeći u njezinom automobilu. Tada se njime zabio u kanal.

Nitko nije mogao predvidjeti da će nasilnik počiniti nasilno djelo

Centar za socijalnu skrb Zagreb tvrdi kako sustav socijalne skrbi nije zakazao.

“Sustav Socijalne skrbi sigurno nije zakazao, a što se tiče nadležnog suda, ne mogu govoriti, međutim, oni su u svom zakonskom procesu donijeli odluku da ta osoba ima pravo na uvjetni otpust, i oni su to njemu dozvolili, nitko nije mogao predvidjeti da će nasilnik počiniti nasilno djelo”, kaže Tatjana Brozić Perić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb za RTL.

‘Tko štiti djecu?’

Međutim, Edina tvrdi da je sad i na svojoj koži osjetila da sustav štiti nasilnika, a ne žrtvu.

“Naravno da me strah, iz Vrapča se išeta, a ne pobjegne. Dobit će godinu dana jer je on bivši branitelj, jer je konzumirao alkohol i jer nije bio priseban. Pa kakav je to zakon, štitimo djecu, tko štiti djecu, tko štiti djecu??”, pita se Edina.