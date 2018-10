MAJKA KOJA ODBIJA KEMOTERAPIJU ZA DIJETE: ‘Nekome uspije, ali većini ne. I dalje tvrdim da to nije lijek’

Djevojčici je kemoterapija određena sukladno protokolu o liječenju, no majka inzistira na liječenju u nekoj drugoj europskoj zemlji. Liječnici pak kažu da su protokoli liječenja za svaku vrstu tumora kod djece propisani međunarodnim protokolima i da djeca dobivaju potpuno istu terapiju na bilo kojoj klinici u Europi i SAD-u

Odluka Marijane Prpić, majke desetogodišnje djevojčice oboljele od raka kostiju, koja odbija da joj dijete liječe kemoterapijom u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj u Zagrebu objasnila je razloge svoje odluke zbog koje je nakratko postala jedna do glavnih vijesti u medijima te iznova potakla kontroverznu raspravu o tome tko treba imati glavnu riječ kada je u pitanju liječenje djeteta: roditelji ili država.

“Nekome uspije, ali većini ne. I dalje tvrdim da to nije lijek”, kazala je za emisiju “Provjereno” Nove TV.

“Ružno je da se netko igra s takvim stvarima”

Nakon što je u novinama i na portalima pročitala da joj je oduzeto skrbništvo nad bolesnom kćeri, Prpić kaže kako ju je to shrvalo. Ispostavilo se da ta informacija nije bila točna.

“Znači, to je strašno. Kada sam se u ponedjeljak probudila mobitel mi je gorio. Preležala sam ponedjeljak u krevetu koliko mi je loše bilo”, kazala je te dodala da je sve to u bolničkom krevetu vidjela i njezina bolesna kći.

“Psiholozi su joj objašnjavali da ne gleda, da su novinari loše napisali, da je to netko izmislio. To je jako ružno da se netko igra s takvim stvarima dok dijete leži u bolnici zbog raka. To je stvarno bezobrazno i podmuklo”, dodala je.

Majka tvrdi jedno, bolnica posve drugo

Njezinoj kćeri kemoterapija je određena sukladno protokolu o liječenju, no majka inzistira na liječenju u nekoj drugoj europskoj zemlji. Liječnici na to objašnjavaju kako su protokoli liječenja za svaku vrstu tumora kod djece propisani međunarodnim protokolima liječenja i da djeca dobivaju potpuno istu terapiju na bilo kojoj klinici u Europi ili u SAD-u. No, Prpić tvrdi da nije dobila ni svu dokumentaciju o bolesti.

“Meni nitko ništa nije objašnjavao, ni što joj dajem, koliko dajem. Ja tražim papire, hoću slati dalje”, kaže.

I na njezine tvrdnje da liječničku dokumentaciju svoje kćeri nije mogla dobiti jer je to bolničko vlasništvo, iz bolnice odgovaraju kako dokumentaciju svaki roditelj može uvijek dobiti.

