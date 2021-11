U Vukovar je stigla i Lyliane Fournier, majka hrvatskog branitelja, Francuza Jean-Michela Nicoliera. "Puna sam emocija danas biti tu na 30. godišnjicu. Prvi put su došli sa mnom unuci iz Francuske, nećaci od Jean Michela", rekla je Lyliane Fournier za Večernji.

Komentirala je činjenicu da nitko nije odgovarao za smrt njena sina.

"Malo to duže traje. Prije tri godine doneseno je rješenje na Županijskom sudu u Osijeku protiv Spasoja Petkovića Štuke koji je ubojica Jeana Michela no sada čekamo da državni odvjetnik radi dalje proceduru. To znači da bi dalje trebalo biti provođenje istrage, a onda se može izdati tjeralica. Sada imamo samo rješenje od suda u Osijeku. Isto i u Francuskoj sporo ide sudska procedura", istaknula je.

"Iznenađena sam koliko su ljudi pažljivi prema meni, koliko se ljudi sjeća mog sina", kazala je.