Priča Slavonke koju je majka prodala za 2.000 kuna i par kanistara rakije

Dok premijer Zoran Milanović prekjučer na novinarski upit zna li da sve više djece ide u školu gladno jer im roditelji nemaju za jelo odgovara da je svjestan toga, ali i da se djeca danas – nezdravo hrane zbog čega su pretila (!), istoga dana u redakciji Glasa Slavonije Đakovčanka (31) zavapila je kako ne zna što će svojoj djeci staviti za Uskrs na stol!

Bijeda i jad prate ovu sitnu ženicu cijeli život, a kulminiraju s godinama majčinstva, s brigom kako nahraniti dječja usta željna svega. S mužem i troje djece – bolesnim sedomogodišnjakom, petogodišnjakom i trogodišnjakom, doselila se prije pet mjeseci u Đakovo iz Vrhovine pokraj Slavonskog Broda. Tu su odnedavno prijavili i boravište.

“Muž radi u građevinskoj firmi kao fizički radnik i sada je na terenu u Dubrovniku, no od redovite, ali nevelike plaće ne ostane mnogo kada se odbije kredit, dječji doplatak ode za stanarinu, režije su skupe. Najstariji sin je bolestan; doktori kažu da je na razini djeteta od tri godine, vozimo ga po doktorima, u centru i drugdje vadimo liječničke i druge papire za njega i taj put košta.

‘Prodaja me jednome čovjeku’

Meso je preskupo i nama nedostižno, a djeci ne mogu pružiti ono što nemam pa najčešće skuham ćoravi paprikaš, mahune bez ičega, prepričava svoju svakodnevicu Đakovčanka, koja ima samo dva završena razreda osnovne škole.



Kaže, život ju nikada nije mazio te otkriva potresni događaj iz svoje 17. godine.

“Majka, koja ima veliki problem s alkoholom, kada sam imala 17 godina prodala me, i to za 2.000 kuna i četiri kanistra rakije! Prodala me jednom čovjeku, Romu, iz obližnjeg sela, da me on ženi. Ubrzo me počeo maltretirati te dovoditi druge žene, naslanjao mi je pištolj uz glavu.

Imam s njim dvoje dječice, no u tim danima očaja, bježeći od takvog čovjeka nisam imala kamo s njima. Zbog maltretiranja i ponižavanja jedva sam ga ostavila, a nakon čega me i dalje jedno vrijeme proganjao. Bilo je to prije 11 godina.

Sadašnjeg muža upoznala sam u Hrkanovcima, on ne diže ruku a mene, a majka – ona i dalje puno pije, živi u obližnjem selu”, prepričala je potresno djevojaštvo Đakovčanka za Glas Slavonije .

