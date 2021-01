‘Kao prvo veliko HVALA svima vama vrijednim dečkima! Ja sam mama djeteta koje ste jučer spasili u Petrinji’

Alma Šimić iz Petrinje, kojoj su navijači Dinama nakon potresa spasili sina, željela bi se osobno zahvaliti navijačima koji su to napravili. “Kao prvo veliko HVALA svima vama vrijednim dečkima! Ja sam mama djeteta koje ste jučer spasili u Petrinji. Ne znam tko je od vas to bio jer sam za to vrijeme zapela u koloni ispred Petrinje. Moj sin je pao krpajući krov na našoj kući na adresi Artura Turkulina 37b gdje ste vi čistili lopatama šutu, zvao je u pomoć i vi ste mu pomogli i pozvali Hitnu”, objasnila je.

“Jedan od vas mi se javio na sinov mobitel, ali ne znam koji. Želja mi je znati tko je od vas divnih ljudi zadužio jednu majku za cijeli život. Spasili ste mi sina, počistili ulicu, počistili okolo kuće! Vi ste anđeli Božji, javite mi se da znam tko mi je sina spasio molim vas! Do neba zahvalna majka iz Petrinje”, napisala je Šimić u poruci koju je prenijela Facebook stranica Zona Dinamo.

