MAJKA IZ MAKARSKE NAPALA LIJEČNIKA, TVRDI DA JE BIO GRUB PREMA NJEZINOM DJETETU: Oglasio se i on sa svojom stranom priče

Dok majka optužuje liječnika za deranje na djevojčicu, on majku optužuje za nesavjesno liječenje

Jedna žena optužuje liječnika za grubo postupanje prema njenoj devetogodišnjoj kćeri, a liječnik sve negira. Sukus je to sukoba između Željke Jelas Kraus i doktora Branka Glušca, koji je započeo posjetom majke i kćeri njegovoj ordinaciji u Makarskoj. Djevojčica se zbog boli u ušima požalila majci koja ju je, po preporuci ljekarnika, odvela kod specijalista otorinolaringologije, estetske i rekonstruktivno plastične, endoskopske sinusne te kirurgije glave i vrata. On se pri pregledu navodno počeo derati na djevojčicu.

“Kći se uplašila medicinske šprice za ispiranje uha pa je spontano odmaknula glavu, ali on joj je počeo govoriti da je glupa, vikao je, a ja sam od šoka zanijemila i nisam reagirala. Bila sam smirena, ništa nisam govorila jer se nisam snašla u tom trenutku. Pitala sam ga hoću li mu pomoći držati dijete, na što je rekao ne, pa sam stajala iza njega, a on mi je kazao da dijete ima traume od doktora što sigurno nema. Kada sam vidjela kako se ponaša, izvadila sam mobitel i uključila snimanje”, rekla je Željka Jelas Kraus.

‘Ti mene za***avaš’

Ona dodaje kako ju je djevojčica nakon pregleda upitala kakva je to majka i zašto ju je odvela tom liječniku. Slobodna Dalmacija je u posjedu snimke s mobitela, na kojoj se navodno čuje što doktor Glušac govori djevojčici.

“Ja se 30 godina bavim s tim, ti mene zaj***avaš, ti meni ne trebaš. Jučer sam imao četiri operacije i zaradio sam 10 tisuća eura. Što to meni treba da me tu nerviraš? Ja ti sve kažem što će biti. Ovo te nije bolilo, malo ćeš osjetiti, stavit ću ti vatu unutra, ali sutra će ti biti bolje jer će se kanal proširiti. Nemaš drugog izbora, je li ti mene razumiješ? Moli Boga što su ovi iz apoteke rekli za mene, jer sutra i prekosutra sve to boli, gospođo. Ona kada otvori usta sve je boli, sada ću staviti ovaj lijek u uho da ti se skroz ne zatvori, dat ćete joj brufen”, čuje se na snimci uz pitanje je li djevojčica imala ranije problema s uhom.

Histerična djevojčica

Doktor Glušac, koji je sporni pregled naplatio 400 kuna, nudi sasvim drugačiju priču. Optužuje majku za nesavjesno liječenje i tvrdi kako je djevojčica bila histerična. Komentirao je i snimku.

“Majka govori da sam djetetu rekao da je glupa. A što to onda nije snimila? Djetetu sam pomogao i nikada nikome nisam rekao da je glup. Radim svoj posao 25 godina i nikada nisam imao problem s pacijentima, a ovaj slučaj je posebna priča jer je žena sama liječila dijete, došla je u ljekarnu kupiti lijek kao da kupuje krumpir i ljudi su vidjeli da je dijete bolesno, pa su joj preporučili mene. Dijete je bilo histerično, plakalo je, mlatilo rukama i nogama, i majci sam rekao da je dijete pod stresom koji je doživjela ili u obitelji ili nekoj bolnici. Pregledavao sam malenu pola sata, što se inače napravi u dvije minute”, tvrdi doktor Glušac.

Nadriliječništvo

Kaže kako tijekom pregleda nije imao štrcaljku niti joj je ispirao uho, jer je ono bilo skroz zatvoreno. Kaže da je koristio aspirator, mali vakuumski uređaj kojim se čisti uho. Optužio je majku da nije sudjelovala u pregledu, niti je htjela surađivati te dodaje kako se nije požalila na pregled. Naposlijetku, dodaje, majka nije došla na kontrolu sljedećeg dana, pa je pitanje tko je uklonio gazu s antibiotikom, koja je bila u uhu.

“Iz snimke je izvukla samo ono što njoj paše i umjesto da je došla na kontrolu, ona me stavlja na neki portal. Cijelo vrijeme sam bio smiren, a inače glasno pričam i takav je moj pristup jer sam temperamentan. Napisao sam joj recept, račun, memorandum za njemačko osiguranje, dijagnozu i terapiju prema pravilima struke i sada je pitam bi li u Njemačkoj snimala doktora i kako bi osiguranje reagiralo da ne dođe na kontrolu. Mogla je odmah reći: ‘Oprostite gospodine, ali nemate dobar pristup prema djetetu i ne želim da je vi pregledavate’ i mogla je otići”, kaže Glušac i dodaje: “Neka se sada jave udruge i nju kazne što je nesavjesno liječila dijete i nije ga na vrijeme dovela kod doktora nego je terapiju tražila u ljekarni. Maloj je oteklo pola glave, kasno je došla na pregled, a netko je prije mene krivo liječio.”