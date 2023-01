Priča o djevojčici Evelin, koja je iz Konga stigla u Bedekovčinu u Zagorje, bila je jedan od najgledanijih priloga RTL-a Direkt ikada. Biološki roditelji o Evelin i njezinom bratu više nisu mogli brinuti pa su djeca provela pola godine u sirotištu u Kongu. Od gladi i bolesti spasila ih je Đurđica Krmelić. Sada u Bedekovčini idu u školu, a Evelin s osam godina govori četiri jezika, i želi biti sportašica i liječnica kako bi uvijek imala dobar posao.

Evelinina mama, inače medicinska sestra, ovih dana je pod medijskom opsadom zbog vijesti o četiri hrvatska para koji su posvojili djecu u Kongu, a onda su uhićeni u Zambiji i osumnjičeni za trgovinu ljudima.

'Neistine dolijevaju još veći stres'

"Evelin je dosta uznemirena. Pitala me što da kaže ako je u školi pitaju jesam li je kupila. Ona je građanka Hrvatske. Govori hrvatski, čita piše, razumije. Isto tako, mi kao roditelji ih potičemo da znaju sve što se događa u Africi. Govorimo im da su Južnoafrikanci i kako je živjela u Kongu i naravno da je to jako veliki stres", kazala je Đurđica Krmelić za RTL Direkt.

Kaže da nije vidjela papire parova koji su u pritvoru u Zambiji, ali da pretpostavlja da imaju sve što i ostali roditelji koje ona poznaje.

"Djeca su iz istog doma iz kojeg su i moja. Ravnatelj nije u bijegu kako se priča. Jučer smo se čuli. Na dnevnoj bazi, odvjetnik koji je nas branio također nije u zatvoru. To su neistine. Kad ste zaokupljeni ovakvim neistinama, jasno da vam to dolijeva još veći stres", kazala je.

U kontaktu je s biološkim roditeljima

Opisala je proceduru kroz koju je ona prošla:

"Vjerujete ono što su vam iz Konga poslali. Tu vam je sud priznao stranu sudsku odluku. Osobno sam došla do kontakta doma, poslala mail, tražila sam da posvojim dijete. Vrlo brzo su mi odgovorili što trebam od papirologije prevesti na francuski i vratiti im. Kad je sve bilo provjereno, oni su mi poslali fotografiju Evelin i Andreja i rekli da su biološki brat i sestra, da su bolesni i zašto su završili u domu te me pitali bih li mogla uzeti ih oboje. Kad jednom stupite u kontakt s Afrikom morate znati da je to zauvijek", rekla je pa dodala da su u kontaktu s biološkim roditeljima. Znaju što se s djecom događa, da idu u školu, da im je tu bolje", kazala je.

Dodala je da je, kako bi postala majka djece iz Konga, čekala da odvjetnik obavi proceduru.

"Pretpostavljam da je to isti odvjetnik, ali ja sam samoinicijativno otišla u Centar za socijalnu skrb gdje sam tražila da prođem tečaj za posvojitelje. Rekli su da mi to ne treba jer Kongo nije u Haaškoj konvenciji. A ja sam inzistirala, rekla sam da će tu doći i ići u školu. Onda sam prošla tečaj od 40 sati i dobila papir", pojasnila je.

'Predsjednik Vrhovnog suda unio nam veliki nemir'

Kad se dobije presuda iz Konga, kaže, ista se nosi na sud i traži priznavanje strane sudske odluke.

''Kad to dobijete, idete u općinu i zatražite rješenje da se djeca mogu upisati u matičnom uredu u knjigu rođenih. Tamo smo dobili domovnice, OIB-ove, rodne listove… Na policiji prijavljujete dijete na svoj adresu, s tim da već piše u papirima da imaju hrvatsko državljanstvo", objasnila je Krmelić,

Kaže i da nije sigurna da je Hrvatska kao država napravila sve što je trebala da pomogne uhićenim parovima u Zambiji.

"Mogu reći da nam je predsjednik Vrhovnog suda unio jako veliki nemir jer je bilo komentara da su svi spisi iz Konga pomno pogledani i proučeni, a da je hrvatski sud napravio popuste i kad je zamijenio Kongo i DR Kongo vjerujte mi ljudi su završili na tabletama. To znači poništavanje presude i vraćanje djece", kazala je.

Skrivali su djevojčice da ne bi bile silovane

"Meni bi bilo drago da se omogući ljudima koji žele i mogu da posvoje djecu. Dapače, zašto ne. To bi bilo jako dobro, ali to vam samo govori da dosad nisu imali riješenu proceduru i slučaj. Mi smo bili prepušteni sami sebi i snalazili se od vrata do vrata tim majčinskim instinktom da bismo riješili papire i postali roditelji", dodala je.

Kaže da se s biološkim roditeljima svoje djece čuje putem WhatsAppa. Za priče o kupovini djece kaže da su strašne.

"Morate s tim živjeti svaki dan. Objašnjavati, odgovarati, ne znate što vas čeka. Došla sam po djecu u Nairobi. Bila sam u gradu pa je to nešto drugo, ali čim se maknete od grada vidite pravu realnost Afrike. Česte su i maloljetničke trudnoće. Meni Evelin priča da su je skrivali da je ne siluju. Ona ima devet godina, a došla je prije četiri. Čujem da su to radile i druge majke i skrivale djecu u potoke", ispričala je za RTL Direkt majka dvoje djece posvojene u DR Kongu.