MAJKA DJEČAKA KOJI JE DOBIO BAKTERIJU NA REBRU I UMRO: ‘Omalovažavalo ga se na svakom koraku. Uzelo mu se svako dostojanstvo’

“Oni (KBC Zagreb) nemaju uvjete za transplantirano dijete. Imaju jednu izolaciju, u kojoj je bio dva-tri tjedna, pa su rekli da ga moraju maknuti u otvoreni dio. Transplantirano dijete treba biti u izolaciji, a ovdje su ljudi hodali oko njega bez ikakve zaštite”, kazala je majka 11-godišnjeg dječaka koji je preminuo zbog komplikacija nakon tranplantacije koštane srži

U Kliničkom boličkom centru Zagreb 22. siječnja ove godine preminuo je 11-godišnji Petar Bedić Marić iz Domašinca kod Čakovca. Bolovao je od aplastične anemije, a u kolovozu prošle godine transplantirana mu je koštana srž nesrodnog donora.

Neutješna majka preminulog dječaka, Mihaela Bedić, odlučila je ovih dana javno progovoriti o okolnostima liječenja njezinog sina, svojim zamjerkama liječnicima te daljnjim potezima koje kani učiniti. O svemu tome nije htjela govoriti dok joj je sin još bio u bolnici bojeći se, kaže, da bi odnos liječnika i medicinskog osoblja prema njemu bio još lošiji.

Problemi počeli nakon premještaja na Rebro

Petar je primljen u zagrebačku Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj koncem listopada 2017. godine, a četiri tjedna kasnije dijagnosticirana mu je aplastična anemija. Dotad je bio zdrav, a prvi simptom bolesti bila je pojava masnica po tijelu. Usprkos terapijama u Klaićevoj, pokazalo se da je transplantacija koštane srži neminovna. Pronađen je nesrodni davatelj koštane srži pa je Petar iz Klaićeve premješten u KBC Zagreb. Tamo je u kolovozu 2018. obavljena transplantacija.

Govoreći o svemu tome za Dnevnik.hr, majka je, pohvalivši liječnike i osoblje u Klaićevoj, kazala kako je Petar došao na Rebro u dobrom stanju. No, nakon transplantacije pokazalo se da je njezin sin zaražen opasnom bakterijom. Stoga se od dolaska na Rebro nalazio u sterilnoj jedinici gdje je boravio tjedan dana prije transplantacije te još tri tjedna nakon zahvata.

Problemi su, kaže Mihaela Bedić, počeli nakon premještaja njezinog sina na odjel.

‘Omalovažavali su ga i uzeli mu svako dostojanstvo’

Na odjelu su, kaže, liječnici vrlo rijetko obilazili njezino dijete, gotovo nikada, a vizite nije bilo niti jedan dan. Uslijedile su komplikacije, a dječak je teško podnosio lijekove koje su mu davali. Kasnije je saznala da je primao i lijekove za odrasle, a da nitko od nje nije zatražio dopuštenje za to.

“Dijete je iz dana u dan sve više slabilo, na što sam stalno upozoravala sve i molila pomoć. Napominjala sam da slabi, da jedva stiže do WC-a, da ga pridržavam, da ne može hodati samostalno, da sve manje koraka može napraviti sam, da ga teško tuširam jer je slab. Doktori su me uvjeravali da su nalazi bolji i da bi on trebao biti bolje”, ispričala je majka pokojnog dječaka za Dnevnik.hr.

Danima su Petru otkucaji srca bili jako visoki, od 150 do 160, pa je upućen kardiologu.

“Kardiologica se zgrozila kako je dijete suho i pitala gdje je acidobazni nalaz. Bila je u čudu kako kod djeteta s proljevom i povraćanjem njema acidobazni. Rekla je da je srce zdravo, ali suho, presuho. Čim smo se vratili dolje, puštena mu je fiziološka. Sestra koja ga je vozila rekla mu je: ‘Vidiš kol’ko si suh, Petre? Da ti je srce suho?’ Pitala sam je li on za to kriv. Dijete ne smije piti ni jesti zbog pankreatitisa. Omalovažavalo ga se na svakom koraku. Uzelo mu se svako dostojanstvo.”

‘Ako nema bakteriju, dobit će je ovdje’

Na intenzivnoj je proveo četiri mjeseca. Majka se prisjetila i razgovora s ocem jednog djeteta koje se također tamo liječilo.

“Sjećam se jednog tate koji je prolazio i pita me ima li vam dijete bakteriju? Ako nema, dobit će je ovdje. I naše je. Njih nekoliko. Sada znam o čemu je pričao”, kazala je.

Za higijenske uvjete na odjelu kazala je da su bili daleko od prihvatljivih.

“O higijeni dovoljno govori i činjenica da su Petru na koži otkrivene Candida i pseudomonas, koje su bile prisutne i u sve druge djece na intenzivnoj, a što tvrdim iz razgovora s njihovim roditeljima”, rekla je te dodala da je u isto vrijeme na otvorenoj intenzivnoj ležalo i dijete s gripom.

Njezinog sina medicinske sestre su i vezivale, a kada se požalila, rečeno joj je kako nema dovoljno sestara da bi neka stalno bila blizu njega.

Dječak je preminuo krajem siječnja ove godine, ali njegova majka odlučila je zatražiti od bolnice detaljnu dokumentaciju i obrazloženje provedenih postupaka, kao i objašnjenje za ponašanje medicinskog osoblja prema njoj i djetetu. Dopis je poslala i Ministarstvu zdravstva, nakon čega je Ministarstvo u svome dopisu KBC-u Zagreb zatražilo žurno očitovanje. Dokumente će, kazala je Mihaela Bedić za Dnevnik.hr, poslati i DORH-u.

‘Trebao je biti u izolaciji, a ljudi su hodali oko njega’

Majka smatra nevjerojatnim da u Hrvatskoj ne postoji tim za transplantaciju koštane srži kod djece ako nije riječ o autotransplantaciji.

“Oni (KBC Zagreb, op.a.) nemaju uvjete za transplantirano dijete. Imaju jednu izolaciju, u kojoj je bio kratko vrijeme, dva-tri tjedna, pa su mi rekli da ga moraju maknuti u otvoreni dio. Dijete koje je transplantirano treba biti u izolaciji, a ovdje su ljudi hodali oko njega bez ikakve zaštite”, rekla je Bedić.

Pojašnjava kako se ne namjerava natezati po sudovima i tražiti odštetu, već da smatra kako mora upozoriti i druge roditelje.

“Samo da je neka mama prije progovorila i da sam znala barem dio… Mislila sam da idem u vrhunsku bolnicu. Da smo mi znali i 10 posto ovoga o vođenju i ophođenju s djetetom koje prolazi transplataciju koštane srži, i neodgovornosti vodećeg liječnika, ne bismo krenuli ovim putem, koji je naše dijete odveo u smrt, a da ne govorimo o preteškoj patnji koju je Petar prošao”, zaključila je neutješna majka.

