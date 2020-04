MAJKA BEBE IZ DUGE RESE KOJA JE ZARAŽENA KORONOM OTVORILA DUŠU: ‘Nisam znala da sam bolesna, testovi su bili negativni….’

Dojenče iz Duge Rese je najmlađi pacijent u Hrvatskoj zaražen koronavirusom

Kada se koronavirus tek pojavio i kada je epidemija počela harati svijetom govorilo se da djeca rijetko obolijevaju od Covid-19. No, kako vrijeme prolazi sve je više slučajeva kada su djeca zaražena. Ni mi nismo iznimka pa je tako prije nekoliko dana brzo odjeknula vijest da je u Slavoniji zaraženo četveromjesečno dijete, ali i beba stara 2,5 mjeseci iz Duge Rese.

Dojenče iz Duge Rese je ujedno najmlađi pacijent u Hrvatskoj zaražen koronavirusom. Na konferenciji za novinare Stožera civilne zaštite Karlovačke županije je infektolog karlovačke Opće bolnice, dr. Luka Jerković, rekao da je majka zarazila bebu. Naveo je da je majka bila u izolaciji i da beba ima blage respiratorne probleme i da se nalazi na kućnoj njezi. Majka je za Jutarnji list ispričala kako je sve krenulo i gdje se ona zarazila.

Rezultati testa na koronavirus bili su negativni

“Ja sam također kolateralna žrtva, našla sam se na krivom mjestu u krivo vrijeme”, započela je majka svoju priču za Jutarnji list. “Krivo mjesto” i “krivo vrijeme” odnose se na situaciju kada se zarazila jer je ona bila kod svoje mame u frizerskom salonu. U salon su ušli gospođa i njezin suprug koji je bio pozitivan na koronu, a žena je bila prijenosnik. Ova majka iz Duge Rese to tada nije znala jer su to, kako prepričava, bili sami počeci svega onoga što će uslijediti.

“Ja sam dva dana nakon toga dobila temperaturu, još mi je nakon poroda imunitet slab, pa je možda i to bio razlog. Nisam odmah pomislila na koronavirus, ali kada je do nas došla informacija da su pozitivni ta gospođa i njezin muž, počela sam sumnjati. Zato sam se javila liječnici i zamolila testiranje. Napravila sam test i on je bio negativan. Meni je i dalje bilo loše, imala sam temperaturu, kašljala sam, boljela su me pluća i osjećala sam opću slabost. Izlazio mi je 14. dan samoizolacije, ali sam osjećala da nešto nije u redu, da to nije samo viroza. Javila sam se obiteljskoj liječnici, koja je isforsirala da se ponovi test. Ovim putem joj zahvaljujem jer se tada pokazalo da sam ipak pozitivna”, ispričala je majka Jutarnjem listu.

Bebu nije mogla potpuno izolirati

Njezin suprug nije zaražen jer su se cijelo vrijeme pridržavali mjera. Njezino dijete imalo je povišenu temperaturu svega dva dana, dok sada tu i tamo zakašlje i curi mu nos.

Bebu jednostavno nisam mogla izolirati, pogotovo s prvim nalazom koji je bio negativan, misliš bit će u redu. No, dobro je i sada. Temperatura je djetetu bila povišena samo dva dana, sada malo zakašlje i curi nosić. Ja mogu reći da me boli tijelo, ali on ne, tako da mi je teško sada reći kako se osjeća, no nadamo se da će sve biti u redu. Svi kažu da bebe ovaj virus podnose lako i bez teškoća”, govori majka optimistično.

