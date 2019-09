MAJCI IZ SLAVONIJE POZIV IZ BOLNICE SRUŠIO SVIJET: Sin joj je umirao u komi, moglo mu je pomoći samo čudo – a to ovi liječnici zasigurno jesu

Doktor priznaje da su mu on i kolege predviđali male šanse za preživljavanje, no krenuli su sa svim potrebnim obradama kao što je hitni CT. Poslije toga uslijedilo je liječenje i liječnici su se nadali čudu

Jedna majka danas lije suze radosnice i to zbog liječnika u KBC-u Osijek koji su uspjeli spasiti život njenom 24-godišnjem sinu. Specijalizant dr. med. Domagoj Lionjak, s Odjela intenzivnog liječenje internističkih bolnesnika za unutarnje bolesti je prvo nazvao majku kako bi joj priopćio loše vijesti – njen sin nalazio se u teškom stanju i majka je trebala što prije doći u bolnicu. Zahvaljujući trudu dr. Loinjaka, specijalizanta dr. med. Damira Mihića te dr. Melite Brala Trtolja, ali i cijelom liječničkom timu i medicinskim sestrama, nakon pet dana 24-godišnjak se probudio iz kome i danas normalno hoda, piše Glas Slavonije.

“Početkom kolovoza odjednom je dobio četiri epileptička napada i pao je u komu. Dogodilo se to prvi put i iz čista mira, iako je tih dana zbog prirode posla bio dosta iscrpljen i mnogo je bio na putu. Kad me dr. med. Loinjak nazvao i priopćio mi najgoru vijest koju majka može čuti, svijet mi se srušio! Pet dana živio je uz pomoć svih mogućih aparata, no zahvaljujući njihovom predanom radu danas se osjeća odlično. Nema riječi koju mogu uputiti, a da je dovoljna”, prisjetila se majka za Glas Slavonije.

Mladić je imao male šanse za preživljavanje, ali liječnici su napravili sve

Teško stanje mladog Osječanina potvrdio je za Glas Slavonije i dr. Loinjak. Kazao je da je mladić bio nadomak multisistemskog zatajenja svih organa. Doktor priznaje da su mu on i kolege predviđali male šanse za preživljavanje, no krenuli su sa svim potrebnim obradama kao što je hitni CT. Poslije toga uslijedilo je liječenje i liječnici su se nadali čudu. Pet dana poslije toga zbilja je uslijedilo čudo i to na zadovoljstvo svih liječnika.

“Ako se na vrijeme prepozna kritičan pacijent, buđenje iz kome moguće je. Činjenica je da je tu važnu ulogu odigrala i sama dob pacijenta, jer da je u pitanju bila starija osoba, ishod ne bi bio dobar, s obzirom na loše nalaze. Srećom, sve je dobro završilo i drago nam je da se prognoze koje su bile prvog dana nisu obistinile”, ispričao je liječnik.

Liječnici vjerovali u sebe

Ono što je ispričao dr. Loinjak potvrđuje i dr. Mihić koji naglašava da je svima na odjelu bilo veliko zadovoljstvo kada su mladića probudili iz inducirane kome te vidjeli da mu se zdravstveno stanje znatno poboljšava i to nakon što su ga pet dana aparati održavali na životu. Usprkos prvim pesimističnim prognozama, liječnici su vjerovali u sebe i na kraju uspjeli. Dr. Brala Trtolja kaže da su se svi liječnici na odjelu, skupa s medicinskim timom, posvećeni svakom pacijentu.

“Imamo osam kreveta i neprestano svi, na čelu s našim voditeljem dr. Zlatkom Majićem, pratimo sve vitalne funkcije pacijenata te se reagira odmah na bilo kakvu promjenu. Mislim da tu leži ključ ovog sretnoga ishoda i naposljetku smo svi sretni kad dođe do toga. Posebice kad su, kao u ovom slučaju, prognoze na početku gotovo nikakve, a naposljetku bude suprotno”, kazala je dr. Melita Brala Trtolja za Glas Slavonije.

