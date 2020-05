MAJA SEVER SE OGLASILA O SKANDALU: ‘Aco je drug, kolega i prijatelj. Znam da je bio spreman kad su mi prijetili otkazom…’

Nakon što je Aleksandru Stankoviću zabranjeno da u emisiju ‘Nedjeljom u 2’ dovede svoju kolegicu i predsjednicu Sindikata novinara Hrvatske, Maju Sever, ona se oglasila o svemu na Facebooku

Nakon što je jučer, na Svjetski dan slobode medija, urednik i voditelj HRT-ove emisije “Nedjeljom u 2” Aleksandar Stanković, ugostio saborskog zastupnika Marka Vučetića i progovorio o tome kako mu HRT nije dao da ugosti svoju kolegicu Maju Sever, oglasila se i nesuđena gošća.

Stanković je, naime, jučer u emisiji, između ostalog, raspravljao s Vučetićem i o cenzuri medija. Vučetić je u jednom trenutku spomenuo kako smatra da bi umjesto njega u emisiji trebala biti Maja Sever, novinarka i predsjednica Sindikata novinara Hrvatske. Na to se Stanković nadovezao priznanjem kako je zvao Maju Sever, ali mu HRT to nije dopustio pod obrazloženjem da radi u toj kući i u toj emisiji.

Nije iznenađena potezom uprave

Dan kasnije se na Facebooku o svemu oglasila i Sever rekavši kako nije iznenađena potezom uprave HRT-a i otkrivši kako ju je upravo Stanković prije nekoliko godina spasio od otkaza, zbog čega ga je nazvala drugom, kolegom i prijateljem. Njen status prenosimo u cijelosti:

“Kada mi je Stanković još neki dan rekao što se događa rekla sam mu da nisam iznenađena, nadređeni urednici znaju zašto nisam iznenađena, ali da ja znam da je on bio spreman na konkretne akcije kada su mi prijetili otkazom i da me on nazvao četiri minute nakon što je pročitao da mi je ukinuta emisija i to s riječima “znam da je to premalo za tebe, ali zovem te da osim priloga i urednički radiš sa mnom na emisiji” i da je to u onom trenutku kad nisam imala pojma što ću raditi bio zaista spas. I vozimo dalje.

Jučer je u emisiji pred svima vama rekao da je ovo njegov profesionalni poraz. Aco je drug, kolega i prijatelj. Mogao je i nastaviti u revijalnom tonu. Odlučio je otvoreno reći što se dogodilo i zato ovo nije njegov poraz. Ovo je jedna mala izgubljena bitka, ali ne znači predaju. A o porazu ovih drugih neka oni odgovaraju sami”, napisala je Sever.