MAJA SEVER I ŠPRAJC ZARATILI NA TWITTERU: ‘Neki iz kućnog naslonjača zaključuju da policija uvijek nešto mulja, tuče i krade’

Sever i Šprajc se posvađali na Twitteru oko nestale sirijske djevojčice

Danas su se Maja Sever i Zoran Šprajc zakačili na Twitteru oko sirijskog migranta i njegove nestale kćerke Allse. Šprajc je skeptičan, ne vjeruje da Sirijac govori istinu. Dapače, ironično zapaža da se na izbjeglice uvijek gleda kroz filter dobrote, a na policiju kao muljatore. Sever ga je pokušala uvjeriti da je u krivu, tj. da je sirijska djevojčica doista nestala.

Šprajcov komentar u kojemu on kaže kako je “fantastično kako neki iz kućnog naslonjača zaključuju da policija uvijek nešto mulja, tuče i krade, a dobre izbjeglice su uvijek i samo dobre izbjeglice koji ne bi ni riječ slagali da se izvuku iz nevolje” Maja je “screenshotala” i objavila na Twitteru uz ironičan komentar “Kaže @zsprajc direkt s terena!”

Šprajc cinično odgovorio Maji

Međutim, Šprajc joj nije ostao dužan pa joj je na svoj specifično ciničan način odgovorio: “Draga @SeverMaja po malo zdravog razuma i opreza u tumačenju (oskudnih) činjenica ne moraš ići na teren. To ili imaš ili nemaš. Ali nije bed i ako nemaš pa nađeš na terenu”.

Allsa je u evidenciji nestalih osoba

Sever ga je na njegovu zajedljivu poruku uputila na službenu MUP-ovu stranicu gdje stoji da je sirijska djevojčica Allsa doista evidentirana kao nestala osoba.

“Ovo je službena MUP-ova stranica. Očito dovoljno podataka za pokrenuti službenu istragu. Pogledaj mjesto nestanka. Ipak je bio u Hrvatskoj? Ja sam ga u nedjelju snimala u Kladusi. GHAZI, ALLSA – Nacionalna evidencija nestalih osoba http://nestali.hr/default.aspx?i …”, napisala je Sever.

Ovo je službena MUP-ova stranica. Očito dovoljno podataka za pokrenuti službenu istragu. Pogledaj mjesto nestanka. Ipak je bio u Hrvatskoj? Ja sam ga u nedjelju snimala u Kladusi.

Nije potvrđen ni jedan navod migrantove priče

Šrajc se nije dao, pa je rekao da nije sporno to da je otac Allse bio u Hrvatskoj, ali da do sada nije potvrđen ni jedan navod njegove priče o nestaloj kćerki.

“Pa tko kaže da nije bio u Hrvatskoj, to uopće nije sporno. Kao što nije sporno ni da policija mora pokrenuti istragu. Ali istraga je do sada utvrdila da niti jedan navod iz njegove priče o nestaloj kćeri nije istinit. To što si ti bila na terenu a ja u fotelji s tim nema veze.”