MAJA GRBA BUJEVIĆ O EPIDEMIJI: ‘Što se mene tiče rukovanje se ne treba nikada vratiti, a ni ljubljenje mi nije baš jako drago’

Za sada su stručnjaci jako oprezni i nitko ne želi reći da li smo pobijedili koronavirus

Skladišta Civilne zaštite su i dalje puna, bilo je polemika ima li dovoljno opreme za sve liječnike ili nema. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Maja Grba Bujević odgovorila je za RTL da su svi dobili dovoljno opreme. “Dakle u brojevima, u zdravstveni sustav RH smo dali 3.700.000 maski raznih vrsta, zatim 250.000 vizira, milijun i 50 tisuća zaštitnih odijela, tako da zbilja ne možemo reći da opreme nemamo.”

Danu kada će se objaviti da nema više zaraženih kaže da se veseli više nego itko drugi. “Nadam da će to biti vrlo skoro. Intimno sam se nadala da će to biti danas, ali eto nije, što znači da smo blizu”, kazala je Grba Bujević gostujući u RTL-u Danas u nedjelju. “Nadam se da nas ništa neće iznenaditi i da ćemo se svi držati mjera kao što smo se svih ovih dana učili i govorili. Vidim da se malo zaboravlja na takve stvari pa molim da i vi podsjećate”, upozorila je.

Ne želi da se vrati rukovanje

Kaže da preporuke i dalje postoje, ali da one nisu naredbe. Očekuju da će se preporuka svi držati jer im je stalo do vlastitog zdravlja. “Ja volim staviti masku kada sam unutra jer je to preporučeno i zato što mislim da to meni treba i zato što se ne volim voziti u javnom prijevozu kad nemam masku. Osjećam se sigurnije kad je imam. Nije to naredba, ali je zamolba, još jednom, da se držimo svi skupa tih mjera.”

Na pitanje kada ćemo se opet moći rukovati kaže: “Od tog trijasa, rukovanja, ljubljenja i zagrljaja, što se mene tiče rukovanja ne treba nikada. Ne bih voljela čak ni da se vrati kad korona ode od nas. Ljubljenje mi isto nije baš jako drago, ali iskreno mi nedostaje grljenje. To je prijenos dobre energije pa se nadam da će ovo sve skupa jednom završiti i da ćemo se moći grliti”, otkrila je Maja Grba Bujević za RTL Danas.

