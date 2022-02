Zviždačica Maja Đerek osvrnula se na priopćenje tvrtke Državne nekretnine, iz koje tvrde da su radne prostorije i skladište za inventar Društva sanirali sukladno planovima poslovanja i planu nabave za 2021.

Državne nekretnine su tako reagirale na propitivanje medija o obnovi podrumskog prostora u Palmotićevoj ulici 24, koji koristi predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka Petešić.

Priopćenje Maje Đerek upućeno ravnateljici tvrtke Državne nekretnine Renati Sabo prenosimo u cijelosti.

'Stanite pred kamere'

“Poštovana gospođo Sabo,

čitam Vaš odgovor vezano za adaptaciju podrumskih prostorija koje koristi gospodin Frka-Petešić i prisiljena sam reagirati zbog niza manipulacija i nelogičnosti iz očitovanja.

Dakle, tvrdite da ste radili po Planu nabave Društva za 2021. godinu. Poštovana gospođo Sabo, netko je navedenu adaptaciju trebao odobriti u Planu nabave Društva za 2021. godinu, a svi jako dobro znamo da to ne može proći bez Vašeg izravnog odobrenja. Nadalje, Plan nabave Društva za 2021. godinu napravljen je potkraj 2020. godine, dakle, nakon zagrebačkog potresa i nakon što je gospodin Frka- Petešić već koristio podrum za skladištenje svojih knjiga.

Učinkovito i ekonomično upravljanje državnim nekretninama, za koje se zalažu Vaši nadređeni u Strategiji upravljanja imovinom svakih par godina, a za koje bi i Vi kao vrsna menadžerica (bar se tako predstavljate na sudu) trebali znati, pretpostavlja da ulažete u nekretnine kroz čije raspolaganje će se to ulaganje vratiti Društvu (kroz najamninu, zakupninu, prodaju, itd.). Razmišljajući dolazimo do zaključka da u ovom slučaju to nikako nije moguće jer gospodin Frka-Petešić ne plaća korištenje podruma, a ono malo što plaća za stan za službene potrebe (484 kn mjesečno) nije dovoljno ni da se ulaganje vrati kroz 110 godina (za ulaganje u obnovu stana i adaptaciju podruma). Jedina vrijednost koja se vratila Vama osobno je da ste se (vjerojatno) jako svidjeli gospodinu Frki-Petešiću.

Nemam ništa osobno protiv takvog ulaganja, ali isključivo kada budete imali svoju privatnu firmu koja upravlja nekretninama, a ne da koristite državnu tvrtku za osobne interese!

Napominjem da je za vrijeme prve godine mog rada na čelu Sektora za poslovne prostore, na ulaganje i adaptaciju u poslovne prostore kojima upravlja Društvo, potrošeno cca 900.000 kn, a da smo samo te iste 2019. godine uprihodili na ime poslovnih prostora preko 80.000.000 kn.

Vrijeme je da objasnite javnosti Vašu vezu s obitelji Glavinić, kao i da Vaši stručnjaci iz javne nabave objasne kako je moguće da tvrtka Kultura prostora d.o.o. uvijek ponudi najjeftiniju ponudu (mala pomoć: način na koji formirate uvjete za javnu nabavu i broj zaposlenih u istoj tvrtki). Kao i što bi bilo vrijeme da napokon stanete pred kamere i osobno, bez PR službe, objasnite javnosti svoje odluke te zašto Vas porezni obveznici plaćaju mjesečno bruto 32.000 kuna", napisala je Đerek.