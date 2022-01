Bivša djelatnica Državnih nekretnina i zviždačica koja je prijavljivala brojne nepravilnosti u toj državnoj tvrtci, Maja Đerek, jučer je sve ispričala u Saboru u okviru rasprave o donošenju Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Iz Državnih nekretnina su kratko poručili kako su njene riječi neistinite, no ona je u razgovoru za N1 sve ponovila, ali i otkrila još novih detalja. Kaže da si time ne pokušava stvoriti bolju poziciju u sudskim postupcima.

“Za tvrdnje imam dokaze koji su predani uz kaznenu prijavu. Ondje je 45 priloga kaznenoj prijavi. Što se tiče sudskog spora, zašto istupam nakon godinu i pol, da su državne institucije i ministar Horvat na vrijeme reagirali na moje prijave, odgovorili na ijednu, kako je to moguće?

Radi se o rješenju o privremenoj mjeri povratka na posao, otegotna mi je okolnost što mi uzdržavanje nije narušeno, jer suprug radi. Broj dva je apsurd koji sam isticala, činjenica da u tvrtki možete prijaviti samo jednoj osobi nepravilnosti, što je apsurd, jer ta osoba može biti bliska upravi. Ja sam prijavljivala Nadzornom odboru firme nepravilnosti koje je radila moja direktorica. U rješenju piše samo da nisam prijavljivala povjerljivoj osobi”, rekla je Đerek.

Osvrnula se i na komentar ministra Darka Horvata da je otkaz skrivila svojim ponašanjem. Tvrdi da je to "modus operandi" kad se prijavljuju nepravilnosti, zbog čega su joj, ističe, prišili neprimjerene razgovore sa strankama i kolegama.

“Radi se o Jozi Brkiću. Nakon što sam utvrdila da dug nije plaćen, Brkić je krenuo na mene s mailovima, počeo me pritiskati da storniram dugovanja. Nisam popustila, sve njegove mailove sam poslala nadređenoj, ona nijednom nije odgovorila. Rekla je da sam s njim neprimjereno razgovarala. Dugovanje za 28 poslovnih prostora je bilo 650.000 kuna”, otkrila je Đerek.

Frka kasnio s najamninom

Osvrnula se i na rekordno brzu obnovu stana premijerovog predsjednika Zvonimira Frke Petešića, o čemu je prvi pisao Net.hr. “Moja saznanja dolaze jer sam radila u tom kolektivu. Čak me predstavnica suvlasnika jednom zvala. Bilo mi je rečeno, kad se krenulo sa svim, da čekamo Zakon o obnovi. Meni je bilo neugodno, jer su ljudi stalno zvali i pitali kako što napraviti. Iz Registra javne nabave se vidi da nije bio u istom položaju, vidi se da je posebno za taj stan raspisana javna nabava, ne za cijelu zgradu", upozorila je Đerek.

Otkrila je i da je Frka Petešić kasnio s plaćanjem najamnine. Tvrdi da je iznos "minoran", ali da je znao skupiti dvije ili tri neplaćene najamnine.

Banožićevo 'kaubojsko' ponašanje

Objasnila je i kako se dodjeljuju stanovi u državnom vlasništvu. “Nije redovna procedura da dužnosnik bira kao u katalogu. Kad se podnese zahtjev, navede se koliko kvadrata je potrebno, tko će boraviti u stanu itd, i onda Državne nekretnine gledaju imaju li takav stan raspoloživ i očituju se. On je išao direktno s njom na teren, kako je meni direktorica rekla. Ovdje se radi o moralnoj odgovornosti Banožića, jer je on bio zadužen za resor državne imovine. Vidim da se nije referirao na ostale slučajeve koje sam iznijela, a to je njegov pritisak za poslovne prostore. Radilo se o poslovnom prostoru u Dežmanovoj ulici i Ulici Frane Petrića. Ondje su bili dužnosnici s ogromnim dugovima i nakon što sam ih zapečatila, tražio je da direktorica i ja dođemo kod njega na sastanak, derao se na mene da se piše zapisnik i da se otpečate ti prostori. Nije uzeo u obzir dugovanja i rekao da neće dopustiti da se ja dva tjedna prije izbora kaubojski ponašam”, otkrila je Đerek.

Ipak, nije rekla tko su zakupci koje je sadašnji ministar obrane tako zdušno branio. “Mislim da je neprimjereno da predsjednik Sabora zove državnog tajnika koji onda zove mene. Katičić me više puta zvao, ali ni tada nisu htjeli čuti moja obrazloženja. Državne nekretnine su ovršile dug preko 200.000 kuna isključivo mojom intervencijom. Bilo je naznaka da se to želi stopirati. Gospodin je očito znao da tamo nema struje, ne znam što su htjeli s njim”, rekla je Đerek.

Otkrila je i koliko dužnosnika koristi stanove u Zagrebu. “Mislim da ima 32 službena stana koje dužnosnici koriste, ne samo ministri, nego i saborski zastupnici. Državne nekretnine imaju dvije zgrade sa službenim stanovima i standardnom opremom. Kad je uredba stavljena van snage, mislim da se dogodio previd i da taj dio zbog previda nije normiran”, zaključila je zviždačica Đerek.