Maja Đerek, splitska pročelnica za gradsku imovinu i zviždačica, izjavila je prije nekoliko dana da je primila prijetnje, a tvrdi da je i njezin suprug izložen prijetnjama.

U četvrtak navečer netko je upao u njezinu zgradu u Zagrebu i lupao po vratima, a drugi sličan incident dogodio su u zgradi u kojoj živi u Splitu, piše Index.

Tim povodom je održana konferencija za novinare na kojoj su sudjelovali splitski gradonačelnik Ivica Puljak, dogradonačelnik Bojan Ivošević i spomenuta Đerek.

"U zadnjih pola godine imamo progresiju napada. Cilj je bila medijska izolacija. Neki novinari su me krenuli etiketirati, krenule su i javne objave prijetnji, fizički upadi u moj ured. Očito se krenulo i na moju obitelj. Cilj je da me se eliminira iz Splita, da mi se ne da da radim posao i da se nastavi s klijentelizmom, kako je prije bilo", rekla je Maja Đerek.

Nema dogovora u četiri oka

"Gospodin Boraska je bio revoltiran kad je ušao u moj ured. A onda sam vidjela dopisivanje s jednim djelatnikom Banovine gdje vidim da ga se huška na mene. To je nedopustivo da se zaposlenik Banovine tako ponaša. Svaki zaposlenik grada mora raditi u korist grada", rekla je Đerek i dodala da će tražiti najstrože sankcije za takve.

Prijetnje je prijavila policiji.

"Žalosno je da se ovo relativizira, piše se da sam u ne znam kakvim nekretninama, a ja sam tu u podstanarstvu. Piše se da je to neki čovjek koji je zalutao s Ultre, a ja dobro znam što se događalo. Ovo nas dodatno motivira, ja ostajem ovdje. Molim sve stranke da me prestanu zvati preko obitelji, prijatelja. Da ne šire priče da imaju problema sa mnom. Nema nikakvih dogovora u četiri oka, postoje dopisi. Ovdje se dogodio divlji zapad s nekretninama, nenormalno je postalo normalno", kaže.

POGLEDAJTE VIDEO: Đerek uvodi red u splitsku gradsku imovinu: HDZ-ovci tvrde da su vladajući prekršili predizborno obećanje, ali hvale zviždačicu

Onda je riječ uzeo Bojan Ivošević. "Meni te prijetnje ne utječu na rad. Radimo jednako, po zakonu. Najbolje naš mandat opisuje citat jednog poduzetnika da se s nama ne može dogovoriti. Ne može jer postoje propisi", rekao je Ivošević.

Đerek je upitana o prijetnjama obitelji.

Lupali su po vratima

"Bilo je toga u Zagrebu i Splitu. U Zagrebu su upala trojica muškaraca u našu zgradu, lupali su po vratima. U ovu subotu ujutro smo imali taj događaj u podstanarskom stanu, netko je jako lupao. Mi smo se probudili, motao se okolo, lupao je šakama po ulaznim vratima. Bio je u borbenom stavu ispred, ja i djeca smo bili potreseni. Imao je tetovaže po rukama i nogama, nadam se da će ga policija prijaviti", rekla je, prenosi Index.

"Suprug mi je primao razne poruke od raznih ljudi", dodala je. "Te poruke nisu direktne, sofisticirane su, ali jasno je da to ide prema prijetnjama", rekla je. "Prijavila sam Slobodnu Dalmaciju jer su javno objavili prijetnje protiv mene i gradonačelnika, to je još uvijek na internetu, uspoređuju me s Hitlerom, ali to je nebitno. Tražila sam zaštitu HND-a".