MAESTRALAN NASTUP 4 TENORA I ANE RUCNER: Svečano otvorenje Rocks&Stars @ Cave Romane festivala dostojno rimskih careva

Uoči nastupa 4 Tenora svečano otvorenje Festivala obogaćeno je i nastupom poznate čelistice Ane Rucner koja je u svom nastupu, na svjež i energičan način, izvela Odu radosti i Krasna zemljo, Istro mila

Svečano otvorenje ovogodišnjeg Rocks&Stars @ Cave Romane festivala, dostojno rimskih careva, obilježio je maestralni nastup 4 Tenora koji su vrhunsku vokalnu ekspresiju popratili izvanrednom komunikacijom s mnogobrojnom publikom.

Njihove izvedbe poznatih arija, kancona, evergreena i domaćih hitova praćene šarmantnim dosjetkama premašili su očekivanja vjerne publike koja ih je opetovano pozivala na bis u znak zahvale za glazbenu rapsodiju koju su doživjeli u okružju atraktivnog starog kamenoloma. Grande amore, Sve je tvoje, My way, Santa Lucia, Vilo moja, More, Sole mio …samo je dio njihova bogata repertoara u kojem je publika uživala puna dva i pol sata.

Festival je svečano otvorio Goran Buić, načelnik općine Medulin, propulzivne turističke destinacije koja ciljano gradi image s 4 zvjezdice, pozivajući publiku da uživaju u koncertu i prostoru starog rimskog kamenoloma. Općina Medulin i Turistička zajednica Općine Medulin s tvrtkom Medulinska rivijera svojim je gostima i lokalnom stanovništvu pripremila niz kvalitetnih kulturno-zabavnih manifestacija u domaćoj produkciji koje će se održavati ovo ljeto, a Festival je svojevrsni kulturni boom destinacije kako ga je predstavio Enco Crnobori, direktor Turističke zajednice općine Medulin.

Humanitarna nota svečanog otvorenja Rocks&Stars @ Cave Romane festivala

Velebnu glazbenu izvedbu pratila je, već tradicionalna, humanitarna akcija Festivala, a ove godine u suradnji s UNICEF-om kojom su organizatori s partnerima, Arena Hospitality groupom i Bina Istrom, predali 150 tisuća kuna vrijedan ček Općoj bolnici Pula za telemetrijski CTG uređaj kako bi se podržale buduće majke i najraniji razvoj djece. Preuzevši ček od Žane Hinek, predstavnice UNICEFova Ureda za Hrvatsku, doc.dr.sc. Irena Hrstić, ravnateljica Opće bolnice Pula, vidno uzbuđena, zahvalila se na humanoj tradiciji koju njeguju organizatori Festivala i partneri.

Čast nam je bit dio ovog projekta, pogotovo kada je humanitarna akcija usmjerena prema našim partnerima iz Opće bolnice Pula. Dugo godina već surađujemo pa nam je drago da ovim projektom još osnažujemo naše prijateljstvo. – istaknuo je Sergije Popović, predstavnik uprave Bina Istra, ujedno se zahvalivši svima što su i svojim dolaskom podržali pomaganje lokalnoj zajednici.

Velika nam je privilegija biti dio ove tradicionalne humanitarne akcije Festivala pomaganja lokalnoj zajednici. – naglasio je Reuel (Reli) Slonim, direktor Arena Hospitality Groupe, posebno se zahvalivši organizatorima na poticanju inicijative dobrotvornosti u destinaciji.

Pozdravljajući publiku Diana Kiršić Rosanda, direktorica Festivala, zahvalila se svim partnerima i pokroviteljima te za ovu priliku posebno istaknula – Uspjeh Festivala uvelike ovisi o svim našim partnerima, a posebno velikog tima Medulinske rivijere koji se bez rezerve angažirao da ova večer bude posebna.

