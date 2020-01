MADŽAR SE OGLASIO U VEZI INCIDENTA S MILANOVIĆEM: ‘Vidim da sam na snimci ispao kao neki nasilnik. Žao mi je zbog toga, ali…’

‘Žao mi je zbog mog istupa, no na takav način se Milanović ponio prema predsjednici Grabar-Kitarović, docirao je, napadao, ponižavao i jednostavno nije u redu da na takav način razgovara’

Sinoćnja debata predsjedničkih kandidata na HRT-u ostat će zapamćena po onome što se kasnije dogodilo na hodnicima HRT-a. Dok je Zoran Milanović davao izjavu, verbalno ga je napao Tomislav Madžar, savjetnik aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Madžara je isprovocirala Milanovićeva izjava o Kontinental prijevozu kada je rekao da je “ta firma devastirana, 20 milijuna kuna je pokradeno i to je bila nagrada za HDZ”.

Nakon toga je novinarska pitanja prekinuo sam Madžar svojom upadicom i verbalnim okršajem sa SDP-ovim kandidatom. Savjetnik predsjednice je Milanoviću kazao “da ga može biti sram zbog takvog govora i ponašanja”. Milanović navodno nije znao tko mu se obraća pa je pitao je li to osoba iz osiguranja. Poslije toga Madžar je pitao Milanovića zašto je u firmi bio prijavljen na minimalac. Na to se Milanović jako uvrijedio i komentirao da “tako HDZ-ovci razgovaraju s bivšim premijerom” te otišao s HRT-a.

Madžaru je žao zbog incidenta, ali…

Novinari Jutarnjeg lista nazvali su Madžara koji je ponovno rekao da Milanovića može biti sram zbog izjave kojom je predsjedničku kandidatkinju HDZ-a nazvao kriminalcem. Osim toga, osvrnuo se na Milanovićeve izjave da je u svojoj kompaniji radio za minimalac i dodao kako je to “javna tajna i da je uz minimalnu plaću plaćao i minimalne poreze”. “Nisam dobio nikakve reakcije”, Maždarov je odgovor na novinarsko pitanje je li zbog svog istupa dobio rekacije drugih članova stožera Grabar-Kitarović.

“Vidim da sam na ovoj snimci ispao kao neki nasilnik, no želim napomenuti da je gospodin Milanović u zadnjih šest mjeseci svoje kampanje napadao branitelje, Crkvu, HDZ pa i predsjednicu Grabar Kitarović. Žao mi je zbog mog istupa, no na takav način se Milanović ponio prema predsjednici Grabar-Kitarović, docirao je, napadao, ponižavao i jednostavno nije u redu da na takav način razgovara. Na takav je način govorio i za Škorine glasače”, rekao je Madžar Jutarnjem listu.

Madžar smatra da njegov ispad neće naštetiti predsjedničinoj kampanji jer napominje da on nije u stožeru i napominje da je to bio njegov ispad, a ne Kolinde Grabar Kitarović. Predsjednica osobno nije komentirala istup svog savjetnika, ali je odgovorila u vezi Milanovićevih navoda o Kontinental prijevozu.

“Bila sam u Kontinental prijevozu nekoliko mjeseci, nisam primila novac, nisam znala da je Sulić vezan s time, to me iznenadilo. To je bilo negdje 1994., to sam sasvim zaboravila, otišla sam na diplomatski mandat”, rekla je Grabar-Kitarović.

