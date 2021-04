MAĐARSKI OBRUČ OKO NAS: ‘Kad shvatite što s Orbanovim milijunima radi mali diktator bit će kasno. Zar je Plenkoviću taj glas tako bitan?’

Razgovarali smo s nekoliko političara iz Slavonije koji smatraju da Robert Jankovics, zastupnik mađarske manjine u Saboru i predsjednik najjače udruge, dotacijama Vlade Mađarske i Hrvatske za manjine, zapravo kupuje ‘nove’ Mađare, ali i povećava svoj politički utjecaj i privrženost politici Viktora Orbana među Mađarima u Hrvatskoj

Deneš Šoja, bivši saborski zastupnik mađarske manjine i dugogodišnji načelnik općine Kneževi Vinogradi u Osječko-baranjskoj županiji, prije mjesec dana je slao medijima pismenu molbu da se svim Mađarima u Hrvatskoj omogući normalna predizborna kampanja. Šoja je poznati slavonski političar senior, sa 78 godina je zamjenik načelnika općine, a sprema se i na ove izbore s nezavisnom listom za Općinsko vijeće. U dopisima medijima Šoja objašnjava zašto smatra da je pogrešno i štetno za Mađare u Hrvatskoj, a posebno u Baranji i Slavoniji gdje ih ima oko 70 posto od ukupne populacije u Hrvatskoj – da ih predstavlja Robert Jankovics, sadašnji zastupnik mađarske manjine u Hrvatskoj.

No, nije Šoja pisao samo medijima. Slao je dopise i premijeru i predsjedniku Sabora, a u lipnju prošle godine zajedno s još nekim predstavnicima Mađara bio je i na sastanku kod premijera Andreja Plenkovića.

“Saslušao nas je. Predao sam mu i dokumentaciju. I onda muk. Nikome ništa”, odgovara Šoja na pitanje kako je reagirao premijer kada mu je iznio svoje tvrdnje da Jankovics kupuje svoj politički utjecaj, da gradi “jednoumlje” zahvaljujući golemim financijskim dotacijama mađarske vlade, ali i uz svesrdnu podršku Vlade RH.

“Je li moguće da je jedan glas koji Plenkoviću jamči Jankovics u Saboru vrijedi toliko mnogo? Da je dovoljno da premijer ignorira činjenicu da Jankovics postaje mali diktator i radi što hoće? Je li moguće da je taj jedan glas dovoljan da pravosuđe ne može već pet godina riješiti slučaj kupovanja Mađara na izborima 2016. – koji su glasali u korist Jankovicsa?”, žesti se Deneš Šoja zbog činjenice da vlast u Zagrebu podržava Jankovicsev modus operandi preuzimanja vlasti nad Mađarima u Hrvatskoj.

Petogodišnja pravosudna trakavica

Naime, Robert Jankovics je nakon tijesne pobjede protiv svog oponenta na izborima Šandora Juhasa na parlamentarnim izborima 2016. postao jedan od sigurnih glasova za Vladu Andreja Plenkovića, jedno vrijeme je bio u Klubu zastupnika Bandićeve stranke, a danas je Klubu zastupnika manjina – no, uvijek je pouzdan glas za tijesnu Plenkovićevu saborsku većinu.

Nakon izbora 2016. izbio je ozbiljan skandal oko kupnje mađarskih glasova koji su završili na listi pobjednika Jankovicsa, uslijedila je istraga i Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku je protiv dvoje organizatora, Atile Soke i Gordane Muse, podnijelo optužnice u studenome 2016. zbog povrede slobode odlučivanja građana, a u listopadu 2019. su donesene i presude na Općinskom sudu u Osijeku (Soka na godinu dana, a Musa na osam mjeseci bezuvjetno), ali žalbe su prihvaćene na Županijskom sudu u Bjelovaru u studenome 2020. “zbog bitnih povreda ZKP-a”, te su predmeti vraćeni Općinskom sudu u Osijeku.

“Pa sad vi meni recite jesmo li mi normalna država ako se pet godina ne može presuditi je li točno da je ljudima bilo plaćeno da postanu Mađari i glasaju kako je dogovoreno? Sve se zna, imena onih koji su iznenada postali Mađari, znaju se iznosi, zna se tko je plaćao. I nagađa se odakle je došao novac. Ali sudovi se loptaju sa slučajem, i tako godinama”, komentira Šoja u razgovoru za Net.hr.

On je o tome nedavno pisao i predsjedniku Sabora, Gordanu Jandrokoviću, a on mu je odgovorio da ne može utjecati na pravosuđe. “Odgovorio sam mu da kao bivši saborski zastupnik znam da ne može utjecati na pravosuđe, niti to očekujem, ali da znam da zna kako se dodjeljuju sredstva za manjine iz proračuna, i kako bi bilo poželjno da se kao autoritet uključi u tom dijelu”, kaže Šoja.

Do 2017. među Mađarima u Hrvatskoj bile su približno jednako snažne dvije krovne udruge, Savez mađarskih udruga, SMU, sa sjedištem u Belom Manastiru, i Demokratska zajednica Mađara u Hrvatskoj, DZMH, iz Bilja, ali nakon pobjede Jankovicsa na izborima 2016. – sva sredstva, i iz fondova za pomoć iz Mađarske, i velika većina financijske pomoći iz Vlade RH, prelijeva se udruzi koju vodi Jankovics. U srpnju 2017. u otvorenom pismu Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije koje je upućeno premijeru Plenkoviću, piše da Jankovics sprema “totalno uništenje udruge SMU”, ali se upozorava i Plenkovićevu vladu da preusmjeravanjem sredstava Jankovicsevu DZMH-u, uništava KUD-ove, dječje časopise, emisije na mađarskom jeziku itd.

“Sva sredstva koja Vlada dodjeljuje bez natječaja putem Ureda za ljudska prava preusmjerena su u DZMH”, piše u dopisu. Upozoravalo se u tom dopisu da je u proteklih deset godina odnos dodjele sredstava mađarskoj manjini u Hrvatskoj bio 50 posto za SMU i 50 posto za DZMH, a u 2017. prema odluci Vladinog Savjeta za manjine Jankovicsevu DZMH-u je dodijeljeno gotovo tri milijuna kuna, a SMU-u – 678 tisuća kuna. Tako je Vlada Andreja Plenkovića aktivno sudjelovala u pretvaranju Roberta Jankovicsa u najmoćnijeg i jedinog zastupnika Mađara.

Izbori bez protukandidata

Godine 2016. na izborima imao je oponenta kojeg je pobijedio s otprilike 300 glasova razlike (2731 za Jankovicsa, 2420 za Juhasa), a na proteklim parlamentarnim izborima u ljeto 2020. Robert Jankovics više nije imao konkurenta. Bio je jedini na listi za mađarsku manjinu, a dobio je ukupno 2807 glasova.

“Ugašeni su deseci KUD-ova, SMU je otjeran u bankrot, ljudi su uništavani, govorilo se o ‘propustima u radu’, ali nikada ništa nije dokazano. I ono najgore, Mađare u Hrvatskoj se počelo gurati u jednoumlje. Ili si s Robertom Jankovicsem, pa ćeš profitirati, ili si – izgubljen”, opisuje uspostavu apsolutne vladavine Roberta Jankovicsa među mađarskom manjinom Deneš Šoja.

Smatra ga se malim slavonskim Orbanom, koji je izrastao zahvaljujući činjenici da Plenkoviću drži većinu, a onda je postao glavni distributer milijuna eura koji stižu iz Orbanove kase.

Njegova udruga, Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, postala je glavna kopča prema iznimno visokoj financijskoj pomoći iz fondova Vlade Mađarske za pomoć manjinama, ali tu su i udruge koje su kadrovski vezane uz “njegovu“”krovnu – Forum mađarskih učitelja, Economica Hungarica, zaklada koju je osnovala mađarska državna tvrtka za pomoć u poduzetništvu, te udruga Europa AP preko koje je, primjerice, 2019. godine mađarski fond Bethlen Gabor (BGA) uplatio nešto manje od milijun eura za nogometni klub FC Varadarc (koji se natječe u 2. ligi nacionalnog nogometnog kupa).

Najviše novca iz mađarskog fonda Bethlen Gabor, i to bespovratnih sredstava, utrošeno je na obnovu starih kuća i izgradnju domova kulture. Na Facebook stranici Roberta Jankovicsa upravo se najavljuje otvorenje novog doma u Kopačevu, ali takvih je domova sagrađeno diljem Slavonije i Baranje na desetke. Obnavljaju se i kuće Mađara, roditelji dobivaju bespovratnih 20 tisuća kuna za upis djece u dvojezične škole, poduzetnicima i vlasnicima OPG-ova, ako su Mađari, odobrava se po 15 tisuća eura potpore… “Sve su to sredstva kojima upravlja Jankovics, on određuje kome će se dodijeliti i tako priziva ljude k sebi, a tako prikuplja i glasove za svoje kandidate. On kupuje i dalje i to samo tako prolazi…”, komentira Šoja.

‘Vrijeme je da Mađar preuzme Bilje’

Šoja je zamjenik načelniku Knježevih vinograda, Vedranu Kramariću, iz redova HDZ-a, i tijekom cijelog razgovora naglašava da se u ovoj priči ne radi ni o kakvom nacionalizmu. “Ja sam Mađar, zagovaram prava manjina, ali ovo što radi Jankovics je čista diktatura novcem i stvaranje jednoumlja. I mi Mađari imamo pravo na pluralizam i borit ću se za to do zadnjeg daha”, kaže Šoja.

Nakon što se ustabilio kao ključna osoba koja dobiva novac i od Vlade Viktora Orbana i od Vlade Andreja Plenkovića, Robert Jankovics je, smatraju sugovornici Net.hr-a, krenuo i u osvajanje lokalne vlasti. Na ovim lokalnim izborima njegovi su kandidati istaknuti i za mjesto načelnika općine Kneževi vinogradi (Kristian Horvat), ali i za općinu Bilje (Erik Munk) – gdje je zajednica Mađara izuzetno brojna.

“Točno je. Još 2017. godine mi je Jankovics pred svjedokom rekao da je vrijeme da Mađar preuzme Bilje”, kaže u razgovoru za Net.hr Željko Cickaj, aktualni načelnik Bilja (nezavisni). “Nemojte me krivo shvatiti. Nemam ništa protiv Mađara. Dapače. Imam i ja mađarskih korijena. Ali ne radi se o tome tko je kakve nacionalnosti, nego o tome kako tko radi posao. Nedopustivo je da se uvodi nacionalni ključ, da se forsira glasanje za nekog samo zato jer je Mađar, a da se ne pita kako je radio ili kakve su mu kvalifikacije”, kaže Cickaj.

“Nama se sada opet događa dijeljenje po nacionalnoj osnovi. Onima koji će se deklarirati kao Mađari nešto će se dati, a drugima ne. To nije dobar put za razvoj Bilja. Zar nam nije dovoljno ono što smo prošli devedesetih? Svi smo građani Bilja, svi smo građani Hrvatske, i želim da svi skupa idemo naprijed…”, komentira načelnik Željko Cickaj činjenicu da se sve više i u njegovu kraju propituje tko je što dobio jer je dobar s Robertom Jankovicsem ili je aktivan u udrugama koje on kontrolira.

Pitali smo i Roberta Jankovicsa je li upoznat s dopisima upućenima premijeru i predsjedniku Sabora u kojima se kritizira njegov model političkog rada, te je li premijer ikada o tome razgovarao s njim. On je uzvratio da nije upoznat s tim dopisima, te je izrazio sumnju “jesu li pisci uistinu ‘grupa Mađara iz Slavonije’ ili je u pitanju politički motivirani pamflet”, no, nije odgovorio na pitanje je li ikada razgovarao s premijerom Plenkovićem na temu kritike njegova rada.

Jankovics: Optužbe protiv mene su besmislene

Iako načelnik Cickaj ima svjedoke za Jankovicsevu izjavu da je vrijeme da Bilje vodi Mađar, na upit Net.hr-a Jankovics odgovara da nije izjavio, niti misli “da je ‘vrijeme’ da općinu Bilje ili bilo koju drugu ‘preuzme’ netko zbog svoje određene nacionalne pripadnosti”.

“Smatram da je za kvalitetno vođenje bilo koje općine, grada ili županije ključ sposobnost čelnika te dobar tim, a nikako nacionalna pripadnost”, naglasio je Jankovics i izdvojio primjer da je u Kneževim Vinogradima 16 godina bio načelnik Mađar (Šoja), a u Bilju Željko Cickaj “koji za sebe tvrdi da je mađarskog podrijetla”.

“Ne odgovara istini da imam ambiciju proširiti ‘svoju kontrolu’ nad bilo kim. Unatoč brojnim pozivima i traženjima svojih sunarodnjaka, na lokalnim izborima se ne planiram kandidirati niti za jednu dužnost. Gospodin Erik Munk, mještanin Luga, moj je obiteljski prijatelj i suradnik. Nismo u kumskom odnosu”, odgovora Jankovics na upit Net.hr-a i na spekulacije da na mjesto načelnika Bilja želi instalirati svog kuma Erika Munka.

Na pitanje je li model plaćanja roditeljima djece koju upišu u dvojezične škole ili bespovratna sredstva za kupnju zemlje itd. osobama koje se odluče deklarirati kao Mađari svojevrsno kupovanje “novih Mađara” odnosno, plansko povećanje broja Mađara u Hrvatskoj u suradnji s Vladom Viktora Orbana, Robert Jankovics odbacuje takve sumnje.

“Osobni je izbor građanina da se pred nadležnom institucijom osobno nacionalno deklarira kako želi. Niti imam, niti želim imati ikakve veze s tim. A posebno s tim nema veze Vlada Mađarske. ‘Sumnju’ smatram potpuno besmislenom”, kaže Jankovics za Net.hr.

No, dao nam je barem mali uvid u financijsku sliku prihoda udruga i organizacija mađarske manjine u koje je on uključen.

‘Dobivamo novac, ali manje nego Hrvati u Mađarskoj’

“Iako je napredak u financiranju mađarske nacionalne manjine u Hrvatskoj u posljednjih pet godina nedvosmislen, iznos sredstava je u 2020. dosegao tek oko trećine onog što ima hrvatska manjina u Mađarskoj (krovna organizacija hrvatske manjine u Mađarskoj, HDS, dobila je 2020. oko 48 milijuna kuna), odnosno ukupno oko 16 milijuna kuna (oko 14 milijuna putem državnog proračuna RH, oko 1,7 milijuna iz državnog proračuna Vlade Mađarske), najveći dio kojeg ide kroz krovnu organizaciju mađarske manjine u RH – Demokratsku zajednicu Mađara Hrvatske (DZMH) i to za rad i za 200-ak programa kulturnog amaterizma i manifestacija 38 udruga mađarske manjine u Hrvatskoj, uredništvo i tisak tjednika, mjesečnika i dječjeg lista na mađarskom jeziku, izdavanje knjiga te rad i opremanje uredništva tjedne TV-emisije na mađarskom jeziku, važne infrastrukturne projekte, itd.”, navedeno je u odgovoru Roberta Jankovicsa.

Ne znamo kako je zastupnik Jankovics došao do ovih prilično skromnih brojki, jer prema istraživanju novinarke Mašenjke Bačić uz podršku Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) objavljenom na portalu Ostro.si samo u 2020. godini iz ključnog mađarskog fonda za pomoć Mađarima izvan Mađarske, BGA, hrvatskim udrugama je odobreno impresivnih 18 milijuna eura podrške. Te godine sredstva više nisu odobrena krovnoj udruzi, DZMH, nego novoosnovanoj, Europa AP, u kojoj je Jankovics potpredsjednik, onoj preko koje idu enormni iznosi lokalnom nogometnom klubu, FC Vardarac, a na naš upit koliko je točno Europa AP dobila tijekom 2020. Jankovics odgovara da nam ne može odgovoriti radi kratkoće rokova.

No, nije FC Vardarac jedini nogometni klub koji raste i uživa u obilnim donacijama iz Mađarske. Glavni simbol rasta mađarskog utjecaja u Slavoniji ipak je NK Osijek i izgradnja golemog nogometnog stadiona na jeftino kupljenom gradskom zemljištu iz misterioznih mađarskih fondova.

Šoja: Plenković mora otvoriti oči

Pitali smo Jankovicsa kako komentira činjenicu da pravosuđe toliko sporo rješava slučaju kupnje novih Mađara za potrebe glasanja 2016., a on nam je odgovorio da cijeli slučaj smatra – montiranim procesom.

Podsjetio je da je 2016. bio kazneno prijavljen, da su ga prijavili njegovi politički protivnici, Šandor Juhas i Deneš Šoja, te da je bio i ispitan u policiji, no – DORH je posve odbacio kaznenu prijavu protiv njega. “Sve što o sudskom postupku koji je uslijedio znam, znam iz medija, te iz javnog pogovora. Cijeli postupak i dalje smatram posljedicom zlouporabe DORH-a od mojih tadašnjih političkih oponenata (‘svjedoci’ tijekom sudskog postupka izjavljivali su redom da su bili plaćeni od mojih tadašnjih oponenata da lažno svjedoče pred policijom i DORH-om) te pokušaj relativiziranja njihova teškog izbornog poraza 2016. godine”, kaže Jankovics.

Sugovornik Net.hr-a, Deneš Šoja, pak ustraje u tome da se ne radi ni o kakvom politikanstvu. “Samo želimo otvoriti oči. I Vladi RH i hrvatskoj javnosti. Pogledajte brojke. Pogledajte što radi mađarski kapital u Slavoniji. Jednog dana kad se osvijeste, bit će prekasno”, rezolutan je Šoja.