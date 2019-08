MAĐAREVIĆ SUSPENDIRANA ZBOG SKANDALOZNIH OBJAVA, MINISTAR: ‘Nema govora o hakiranju. Svojim djelovanjem štetila je Hrvatskoj’

Elizabeta Mađarević je suspendirana nakon što su u medijima objavljeni rasistički komentari koje je pisala na svom Facebooku

Prva tajnica veleposlanstva u Berlinu Elizabeta Mađarević suspendirana je u ponedjeljak i povučena s radnog mjesta nakon što su u medijima objavljeni rasistički komentari koje je pisala na svom Facebooku. Mađarević je na društvenim mrežama progovarala o “čistoj Europi” i bijelim Europljanima”.

O ovom se skandalu danas na presici ispred ministarstva oglasio i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kazavši kako očekuju primjerene sankcije.

“Utvrđene su činjenice koje nepobitno ukazuju na tešku povredu službeničke dužnosti”, rekao je ministar i dodao da se čeka postupak.

MAĐAREVIĆ SUSPENDIRANA I POVUČENA IZ VELEPOSLANSTVA! Zbog njenih rasističkih izjava inspekcija MVP-a predlaže otkaz

‘Kolegica je opozvana’

“Kolegica je opozvana, njoj se mandat prekida. Od trenutka kada počinje taj postupak ona je pod suspenzijom”, rekao je Grlić Radman. “Niti jedan diplomat od trenutka kad je u predodređenoj zemlji nema više privatni život. Njezinim djelovanjem je donesena šteta Hrvatskoj i narušen je njezin vlasitit ugled”, kazao je.

Upitn hoće li za Mađarević tražiti otkaz, ministar je odgovorio: ”Postoji i raskid radnog odnosa. Ne možemo prejudicirati odluku suda, ali sudu ćemo podastrijeti sve dokaze o povredi. Utvrdili smo da nema nikakvog govora o hakiranju.”

”Došla je tek krajem siječnja, došla je temeljem raspisanog javnog natječaja umjesto kolege koji je otišao u mirovinu. Ja nisam na Facebooku, niti to pratim. Moji djelatnici rade po poslu koji je definiran”, rekao je ministar odgovarajući na upit novinara je li bio upućen ranije u stavove Mađarević. “Vidim danas da pišu njemački mediji o tome, to baš nije zgodno, to baš nije lijepo”, dodao je Radman.

Kao što su ranije objavili mediji, inspekcija Ministarstva vanjskih i europskih poslova predložila je da Mađarević dobije otkaz zato što je objavljivala rasističke i ksenofobne sadržaje na Facebooku. Osim toga, zamjera joj se i komentiranje poteza njemačke kancelarke Angele Merkel.

Svojim postupcima Mađarević se ogriješila o zakone i Etički kodeks koji obvezuje diplomate da štite ugled Hrvatske u inozemstvu. Potvrdu o sankciji u postupku treba potvrditi disciplinski sud. Nakon što su njeni statusi objavljeni u medijima, Mađarević je prvo na Facebooku napisala kako ima pravo na konzervativne statove, da bi potom poručila kako je hakirana.

